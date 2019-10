Springe

Wer bezahlt wie viel, wenn städtische Straßen saniert werden? Seit Jahren tobt dieser Streit zwischen CDU und SPD auf der einen Seite und Bürgermeister, Ratsopposition sowie Initiativen und Verbänden auf der anderen. Nun sollen die Springer entscheiden – zumindest, wenn es nach der FDP geht: Sie hat eine entsprechende offizielle Bürgerbefragung beantragt. Am Donnerstag berät der Rat. Konkret wolle man fragen, so heißt es in dem Antrag, „ob die Bürgerinnen und Bürger in Springe eine Finanzierung über die Grundsteuer oder eine Finanzierung über Straßenausbaubeiträge bevorzugen“. Genau das war auch die Debatte in Springe: Während Bürgermeister Christian Springfeld (ebenfalls FDP) für die Grundsteuervariante plädierte, setzten sich CDU und SPD mit den wiederkehrenden Beiträgen durch, die dieses Jahr erstmals abgerechnet werden. Die Verwaltung, fordert die FDP nun, solle die Befragung konzipieren und dann dem Rat vorlegen. Gleichzeitig wolle man den von der SPD angestoßenen Dialog zum Thema fortführen: „Entscheidungen gegen den Bürgerwillen sollen vermieden werden.“ Verbindlich kann das Ergebnis der Befragung nicht sein – den Rat solle es aber „bei einer angemessenen Entscheidung unterstützen“, so die FDP. Springfeld hatte sich schon vor einigen Wochen öffentlich für ein solches Vorgehen ausgesprochen.

Oliver Groseck, CDU: Frage der Kompensation klären

Was sagen die beiden großen Ratsfraktionen? Die CDU wolle das Thema am Montag bei ihrer Sitzung besprechen: „Dem möchte ich nicht vorgreifen“, so Fraktionsvize Oliver Groseck. Er persönlich warnt vor „Rosinenpickerei“: Der Rat müsse als Gesamtheit Verantwortung für Entscheidungen übernehmen – und bei einem Wegfall der Beiträge offen kommunizieren, „wie wir das kompensieren“. Dazu gehöre auch, realistische Zahlen für die Grundsteuererhöhung darzulegen. Man dürfe sich nicht vormachen, so Groseck, dass ohne Beiträge auch die hohen Kosten für anstehende Straßensanierungen wegfielen: „Das zahlen dann nach wie vor die Grundstückseigentümer“ – und Mieter müssten mit höherer Miete rechnen, wenn die Steuererhöhung auf sie umgelegt werde.

Das gesamte Thema sei sehr komplex, betont Groseck – und nicht auf eine einfache Frage zu reduzieren: „Man müsste dann ehrlicherweise auch fragen: Sind Sie damit einverstanden, dass die Mietnebenkosten steigen ...“ Außerdem könne es bei einem neuerlichen Systemwechsel zu Ungerechtigkeiten für diejenigen kommen, die schon gezahlt hätten.

Bastian Reinhardt, SPD: „Populismus in reinster Form“

Deutlichere Worte findet SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt: Der FDP gehe es „nicht wirklich um eine ehrlich eingeforderte Meinung der Bürgerinnen und Bürger“, sondern um eine Forderung, wegen der man SPD und CDU bei Nichterfüllung erneut Vorwürfe machen könne: „Populismus in reinster Form, gekoppelt mit vorgetäuschtem ,Wir sind für euch da‘-Verhalten“, nennt Reinhardt das.

Die FDP habe von Anfang keine Lösung vorgeschlagen, die umsetzbar wäre und alle Gesichtspunkte berücksichtige: „Hier wird reine Klientelpolitik betrieben, für Eigentümer gegen Mieter und gegen Gerechtigkeit.“ Wer angesichts der anstehenden Investitionen meine, auf ein paar Millionen Euro zusätzlicher Kredite komme es nun auch nicht mehr an, handle verantwortungslos. Auch die Finanzierung über die Grundsteuer sei riskant, so lange die Auswirkungen der anstehenden Reform nicht klar seien: Das sei so, als wenn man eine Wand streiche und lasse sich „von der Farbe im Eimer überraschen“. Bei der bisherigen Berechnung werde außerdem der Besitzer eines Altbaus deutlich besser gestellt als der eines Neubaus. Die FDP, so Reinhardts Vorwurf, nutze die Situation in Bennigsen, um zu polarisieren: Dort hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, um gegen die wiederkehrenden Beiträge vorzugehen und die Grundsteuer-Variante durchzusetzen – auch auf juristischem Wege. Reinhardt erinnert daran, dass dort nach dem bisherigen Ausbausystem viele der Anwohner Rechnungen von bis zu 40 000 Euro erhalten hätten – nach den wiederkehrenden Beiträgen sei es deutlich weniger. „All diejenigen, die jetzt bis zu 30 000 Euro sparen, sollten über diese Thematik auch ausreichend aufgeklärt werden“, findet der SPD-Fraktionschef. Einig ist er sich mit Groseck, dass eine Bürgerbefragung nur sinnvoll sei, wenn es gelinge, die sehr komplexen Systeme und die finanziellen Folgen der Entscheidung transparent und verständlich darzustellen.

Kein Einzelfall

Dass eine solche Abstimmung kein Einzelfall wäre, zeigt der Blick nach Bremervörde: Die Stadt im Landkreis Rotenburg, etwa 200 Kilometer nördlich von Springe, hatte am 26. Mai, parallel zur Europawahl die Einwohner gefragt: „Soll die Straßenausbaubeitragssatzung aufgehoben und zur Gegenfinanzierung entsprechende Erhöhungen bei der Grundsteuer A und B herangezogen werden?“ Eindeutiges Ergebnis: 81,52 Prozent der Teilnehmer sagten Ja.

Von Christian Zett