Was ist denn aber nun dieses ISEK? Es geht im Kern um einen Plan für die Entwicklung einer Stadt. Einen Rahmen für Entscheidungen, die in den kommenden Jahren anstehen. Wo kommt man her, wo will man hin? Akute Frage in Springe: Braucht man das überhaupt? Bürgermeister Christian Springfeld (FDP) sagt ja.

Für ihn geht es nicht nur um einen Plan, sondern auch um Geld. Er hatte zuletzt im Springer Ortsrat betont, dass größere Bauprojekte in der Innenstadt häufiger auf Hindernisse stießen – etwa in Sachen Denkmalschutz, wegen bestehender Leitungen und Kanäle oder wegen Verkehrsproblemen. Dieser Nachteil einer Innenstadtlage gegenüber der sogenannten grünen Wiese könne über umfangreiche Fördermittel ausgeglichen werden. Voraussetzung für diese Fördergelder ist aus Springfelds Sicht das Stadtentwicklungskonzept.

Die Ratsmehrheit aus SPD und CDU sieht das anders. Sie argumentiert, das Geld für das Konzept könne Springe sich sparen. Man habe mit zahlreichen großen Bauprojekten und Sanierungen mehr als genug zu tun. Wenn es ein konkretes Projekt gebe, bei dem es etwa um Fördergeld gehe, sagt SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt, könne man gerne darüber reden. Aber eine Art Blankokonzept ohne konkreten Anlass? Lieber nicht.

Plakatwand gemietet

Seit Freitag springt die FDP dem Bürgermeister zur Seite. Am Nachmittag trafen sich Springer Vertreter der Partei mit der FDP-Landtagsabgeordneten Susanne Schütz aus Braunschweig und Springfeld im Rathaus, um über das ISEK und über die ebenfalls umstrittenen wiederkehrenden Straßenbeiträge zu sprechen. Danach ging es auf die andere Straßenseite: Dort hat die FDP neben der Bushaltestelle Auf dem Burghof angemietet für ein großes Plakat. Symbolisch direkt am Rathaus. Aufschrift: „Ohne Kurs fährt auch der beste Kapitän nur auf Sicht.“ Übersetzung: Der Bürgermeister kann ohne Konzept nur das regeln, was er vor der Nase hat. Ein Blick übers Alltagsgeschäft hinaus? Schwierig.

Weniger Zuschüsse ohne ISEK?

Schütz berichtete aus Braunschweig: Dort habe ein SPD-Bürgermeister mit einem eher linken Stadtrat das ISEK beschlossen – einen Schritt, den sie für richtig hält: „Ich verstehe nicht, wie man sich da so gegen sträuben kann.“ Für die FDP machte sich auch Adrian Schmidt für das ISEK stark: Jedes Unternehmen schreibe einen Businessplan und passe diesen an. „Das sollte für eine Kommune auch gelten.“ Gerade weil Springe viele Projekte in Arbeit habe, sei eine solide Planung wichtig. Und: „Uns gehen wichtige und nötige Gelder verloren, solange wir kein ISEK haben.“ Bonus aus Sicht von Schütz: die Möglichkeit, die Öffentlichkeit an der Erstellung des Konzepts zu beteiligen.

Statt den bereits abgelehnten Antrag für das ISEK erneut im Rat zu stellen, hofft man bei der FDP nun auf einen Konsens mit den anderen Parteien. Bringen könnte den ein Arbeitskreis aus Rats- und Stadtvertretern. Der hat sich vor den Sommerferien dreimal nichtöffentlich getroffen. Die vorerst letzte Sitzung soll Mitte September stattfinden. Ziel laut Stadt: eine Vertiefung des Themas. Am Ende sollen die Ratsfraktionen darüber reden, ob das ISEK für Springe eine Option ist – und wenn ja, wie. Das Plakat wird dann nicht mehr hängen – die Fläche ist nur für zwei Wochen gemietet.

Von Christian Zett