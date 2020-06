Springe

Morgens zur Schule, zwischendurch zum Zahnarzt, dann zum Training oder zu Freunden – bei Familien ist der Alltag oftmals eng getaktet. Da muss es manchmal schnell gehen. Oder nicht? Familie Grube aus Springe zeigt, dass es auch anders gehen kann. Vor eineinhalb Jahren haben sie ihr Auto verkauft und sind seitdem mit dem Rad unterwegs. Bereut haben sie die Entscheidung nie.

„Uns fällt keine Situation ein, wo das Auto dringend gefehlt hat“, sagt Annika Grube. Gerade in Springe würde das Radfahren sogar viele Vorteile mit sich bringen. „Wir waren jedenfalls nicht von den Straßensperrungen betroffen“, sagt Grube mit einem Lachen. Gleichzeitig könne sie schnell an der langen Autowarteschlange am Wertstoffhof vorbeifahren, muss dafür aber einfach häufiger hinfahren, um alles auf dem Lastenrad mitzubekommen. „Aber wir fahren halt auch einfach gerne.“

Anzeige

Im Notfall kann sich die Familie das Auto ihrer Mitbewohnerin ausleihen. Doch für das diesjährige Stadtradeln wollen sie bewusst auf diese Option komplett verzichten – und bislang ist ihnen das gelungen. Klar ist aber auch, dass sie ohne Auto ihren Alltag umstrukturieren mussten. „Möglichst viel in kurzer Zeit schaffen, geht nicht; vier, fünf Termine gehen auch nicht. Etwas spontan zu machen, ist ebenfalls schwer.“ Doch das muss nicht schlecht sein, ganz im Gegenteil: „Es entschleunigt den Alltag, man macht das, was man wirklich machen will, und plant viel bewusster. Und Einschränkungen gibt es dadurch nicht.“ Auch nicht beim Einkaufen.

Weitere HAZ+ Artikel

Die meisten Freunde und Bekannte hätten sie erst einmal für „verrückt“ gehalten, als die Familie erzählte, komplett aufs Auto verzichten zu wollen. Und ganz kurz gab es diesen Moment, als die Familie ihre Entscheidung infrage stellte. „Als die neue Käuferin des Autos wegfuhr, dachten wir: ‚Was haben wir da bloß gemacht?‘“, erinnert sich Grube. Doch innerhalb kurzer Zeit war die Panik sofort verflogen. Sie glaubt, dass es für viele nicht infrage kommt, ihr Auto zu verkaufen, weil es direkt mit einem Freiheitsgefühl verbunden sei. Doch tatsächlich sei die Familie auch ohne Auto nicht in ihrer Freiheit eingeschränkt. „Vorher stand das Auto lange vor der Tür oder war in der Werkstatt.“ Finanziell habe sich das nicht mehr gelohnt.

Während es Annika Grube leichter hat, zur Arbeit zu kommen, nämlich zum Eschenhof in Springe, arbeitet ihr Mann Tobias in Lehrte. Und auch hier erweise sich sein E-Bike als klarer Pluspunkt. Denn wegen der Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr müsste er derzeit lange Wartezeiten an den Bahnhöfen in Kauf nehmen, wäre da nicht das Fahrrad. „Das ist doch besser, als am Bahnhof zu stehen, und der Bus braucht länger als ich mit dem Rad.“

Von „Schönwetter-Fahrern“ kann bei der Familie absolut keine Rede sein. Außer bei Eisglätte und Gewitter schwingen sich die Springer bei jedem Wetter aufs Rad. „Insgesamt klappt es besser als erwartet.“ Die Familien müssten für sich ein Gleichgewicht finden, aber auch darauf achten, Kinder nicht zu benachteiligen. „Wenn sie einen langen Tag in der Schule hatten und noch ins Freibad wollen, leihe ich mir sonst auch mal ein Auto, das lässt sich gut organisieren.“ Und die Familie beteiligt sich an den Kosten für das Auto ihrer Mitbewohnerin. Wer allerdings noch kleinere Kinder hat, für den sei so ein Alltag schwieriger, räumt Grube ein.

Auf längeren Touren legen sie Pausen ein, um kurz durchzuschnaufen und ein Eis zu essen. „Wir quälen uns nicht und halten auch nicht krampfhaft an diesem Modell fest, sollte die Stimmung kippen.“ Sie wollen es sich für später offenlassen, wieder ein Auto anzuschaffen, wenn es die Situation doch erfordern sollte. Doch bislang sei das nicht abzusehen. Gerade die Kinder seien sehr motiviert.

Doch einen Kritikpunkt hat die Familie dann doch: Und zwar die Situation für die Radfahrer in Springe. „Die Wege sind für Kinder zu gefährlich. Sie müssen teils Umwege fahren, um sicher anzukommen, murren aber nicht“, sagt Tobias Grube. Die Gehwege seien an vielen Stellen nicht breit genug und die Verkehrssituation zu unübersichtlich. „Dann kommen noch rücksichtslose Autofahrer dazu, einen Abstand beim Überholen von 1,5 Metern sehe ich noch lange nicht.“ Tochter Marlene ist sieben Jahre alt, Inka elf und Janosch 13. „Marlene können wir nicht alleine losschicken.“ Oftmals würden die Kinder wegen der Unübersichtlichkeit in Stress geraten. „Ich sehe in Springe und Hannover da ehrlich gesagt keinen Unterschied.“ Seit Jahren fährt die Familie in den Urlaub ins Wendland. „Da ist man viel rücksichtsvoller, man hat die Radfahrer da viel mehr auf dem Schirm.“

Die beiden sind zwei der insgesamt drei Stadtradel-Stars in der Region, die von den Koordinatoren ausgewählt wurden. In Blogbeiträgen auf www.stadtradeln.de lassen sie andere Radfahrer an ihren Erfahrungen teilhaben. Ihr Fazit: „Stadtradeln ist die perfekte Antwort auf Corona.“

Von Saskia Helmbrecht