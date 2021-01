Feldhamster bereiten zusätzliche Arbeit für den Südlink bei Springe

Springe

Der Trassenverlauf für den SuedLink, die Leitung, die den Windstrom von der Nordseeküste nach Süddeutschland transportieren soll, steht so gut wie fest. Nur im Teilstück zwischen Scheeßel und Bad Gandersheim, dem so genannten Abschnitt B, wird noch der passende Korridor gesucht. Auch in Springe gehen deshalb die Vorarbeiten weiter.

Per Aushang hat Netzbetreiber Tennet jetzt weitere Kartierungsarbeiten im Springer Stadtgebiet mitgeteilt. Begonnen wurde damit bereits 2019. „Kartierungen sind zeitaufwändig“, erklärt Thomas Wagner, Bürgerreferent bei Tennet.

Bei den Kartierungen werden die Flächen für die möglichen Korridore auf das Vorkommen von gefährdeten Arten untersucht. Im Bereich Springe wurden dabei offenbar Feldhamster entdeckt. Nun gehe es darum, sagt Wagner, ob eine Umsiedlung der Hamster nötig und möglich wäre, oder ob die Trasse mit bestimmten Bautechniken verlegt werden kann, ohne die Tiere zu stören. Eine Unterbohrung der betroffenen Gebiete käme infrage, erklärt Wagner.

Verzögert werde der Bau der Trasse nicht: „Das ist eingeplant“, sagt der Bürgerreferent, „aber es führt zu höheren Kosten.“ Die Inbetriebnahme des SuedLink ist weiterhin für 2026 geplant. „Das ist ein ambitionierter Zeitplan, den wir nur einhalten können, wenn die Bundesnetzagentur zeitnah den Korridor bestätigt“, so Wagner. Um keine zusätzliche Zeit zu verlieren, leiste Tennet schon jetzt die Vorarbeiten.

Für Verzögerungen in Abschnitt B sorgt offenbar noch ein alternativer Trassenvorschlag in Süd-Niedersachsen, für den noch einmal die Öffentlichkeit beteiligt werden musste. Wagner hofft, dass spätestens Mitte des Jahres auch im Abschnitt B das Planfeststellungsverfahren beantragt werden kann. Wie so genannte Qualifizierungstests ergeben haben, können für den SuedLink 535-Kilovolt-Kabel eingesetzt werden. Dadurch werden nur vier statt bislang acht Erdkabel benötigt, „die Trassenbreite halbiert sich dadurch fast“, so Wagner.

Von Jan-Erik Bertram