Ferienspaß in Springe trotz Corona-Krise

Viele Eltern haben ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht, um ihre Kinder zu betreuen – gerade jetzt in den Sommerferien dürfte das für zahlreiche Berufstätige zu einem Problem geworden sein. Um die Familien zu entlasten, hatte sich die St.-Andreas-Gemeinde spontan entschieden, doch noch ein Programm auf die Beine zu stellen – auf Wunsch der Eltern, sagt Pastor Klaus Fröhlich. Denn die Nachfrage sei in diesem Jahr besonders hoch gewesen.

Drei feste Gruppen

Zwei Wochen lang werden die 24 Kinder von 8 bis 16 Uhr in der Kirche betreut. Wegen der Corona-Pandemie gelten aber hohe Auflagen. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, wurden die Kinder in drei feste Gruppen aufgeteilt, die von je zwei Betreuern geleitet werden. Die jungen Teilnehmer halten sich getrennt voneinander in der Kirche, im Gemeindehaus und in einem Zelt draußen auf. Gegessen wird ebenfalls getrennt voneinander, erklärt Fröhlich das Hygienekonzept.

Um die Gruppen zu verteilen, machen die Kinder Ausflüge ins Wisentgehege oder zum großen BIK-Spielplatz nach Bad Münder, machen einen Spaziergang im Volkspark oder toben sich im Wald aus. Draußen auf der Wiese könnten die Kinder auch – natürlich mit Abstand – gemeinsam singen.

Wegen der hohen Auflagen konnte die Betreuung für nur 24 Kinder angeboten werden – normalerweise sind es sonst rund 50 Plätze. Und die hätte die Gemeinde auch locker an interessierte Familien vergeben können, denn die Nachfrage war durchaus da, obwohl sich das Team erst sehr kurzfristig entschieden hatte, das Programm anzubieten.

Kinder verhalten sich vorbildlich

Ein großes Lob richtet Küsterin Silke Schmidt vor allem an die Kinder, die sich vorbildlich an die Vorschriften hielten – das regelmäßige Händewaschen und die Einhaltung des Mindestabstandes seien bei vielen schon zur Routine geworden, sagt Schmidt. „Ich war positiv überrascht, wie gut das klappt.“ Die Gruppen haben sogar unterschiedliche Badezimmer. „Trotz aller Einschränkungen läuft es toll. Alle Kinder haben sogar Masken mit und haben sich an den Mindestabstand gewöhnt, sie hinterfragen die geltenden Regelungen nicht mehr.“

Und einen Vorteil hätten die Einschränkungen sogar, ergänzt Fröhlich: Weil die Gruppen wesentlich kleiner sind, sei die Atmosphäre unter den Kindern viel vertrauter und familiärer. Doch weil die Betreuer nicht wechseln dürfen, laste auf ihren Schultern auch eine größere Verantwortung. Besonders traurig sei, dass das Küchenpersonal aus Sicherheitsgründen strikt von den Kindern getrennt ist. „Dabei haben sie so gerne Kontakt zu den Kindern, das tut richtig weh und tut mir sehr leid“, bedauert Fröhlich. „Denn eigentlich macht diese generationsübergreifende Arbeit den Charme des Programms aus – doch das geht jetzt leider nicht.“

Von Saskia Helmbrecht