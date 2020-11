Völksen

Die Feuerwehr Völksen hält einen Neubau am Hang Im Stiege zwar keinesfalls für ideal, aber für zukunftsfähig. Ortsbrandmeister Alexander Klockemann plädiert dafür, von vornherein 5000 Quadratmeter für das Vorhaben zu reservieren, um Erweiterungsmöglichkeiten zu haben.

Die neue Fahrzeughalle werde „eher fünf Tore als nur zwei“ haben, sagt Klockemann. Zwei Fahrzeuge und ein Anhänger sind es aktuell: ein Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6), ein Mannschaftstransportwagen und der neue Löschanhänger, der bei Flächenbränden eingesetzt wird. Klockemann geht davon aus, dass der Fuhrpark erweitert werden muss, wenn der Klimawandel die Waldbrandgefahr steigen lässt.

29 Standorte kommen infrage

Die Stadtverwaltung hat eine Übersicht mit 29 möglichen Feuerwehr-Standorten im Dorf vorgelegt. Bauamtsleiter Jörg Klostermann sprach in der Ortsratssitzung von einer „einfachen und nicht sehr tief gehenden“ Betrachtung: „Wir haben keine Bodenproben genommen und keine Schmetterlinge gezählt.“ Heißt: Der Überblick gibt nur sofort erkennbare Ausschlusskriterien wieder. Aus Datenschutzgründen ist auch nicht aufgelistet, ob die Flächeneigentümer verkaufsbereit wären.

„Nach welchen Kriterien wurde das ausgesucht?“, wollte CDU-Chef Frank Unger mit Blick auf die Karte wissen. „Haben Sie da ein Pendel über den Ort gehalten?“ Bei der ersten Bewertung schneiden mehrere Flächen besser ab als der Hang Im Stiege; vor allem Gebiete am südlichen Ortsrand.

Nah an der Ortsmitte

Dort, erklärte Klockemann, wohnten allerdings keine Feuerwehrmitglieder. „Im Stiege sind wir noch ein Stück weit an der Ortsmitte dran“ – was im Brandfall das entscheidende Kriterium ist. Entstehe der Feuerwehr-Neubau südlich der Bahnlinie und es brenne in einer der Siedlungen am Waldrand im Norden, „brauchen wir sechs Minuten länger, bis wir dort sind. Das möchte niemand“.

Die Bebauung des „Stieges“ sei wegen der Topografie eine Herausforderung, meint auch Jürgen Kohlenberg (parteilos), der wegen des Aufwands hohe Kosten voraussagt. Klar sein müsse aber auch: „Wenn nichts anderes da ist“, solle der Ortsrat dem Projekt seinen Segen geben.

Von Marita Scheffler