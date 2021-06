Feuerwehrhaus in Alferde hat höchste Priorität

Alferde

Ein Grundstück für ein neues Feuerwehrhaus in Alferde hat die Stadt bereits gekauft, zudem ist der Bau von einigen Einfamilienhäusern an der Straße „Am Wienhagen“ möglich, wenn die Landeigentümer das möchten. Nun soll ein Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift erstellt werden. Dabei müsse der Bau des Feuerwehrhauses höchste Priorität haben, lautet nun ein Beschluss des Alferder Ortsrats.

Der frisch und erneut ernannte Ortsbrandmeister Tobias Metz hatte zuvor in der Fragestunde der Zuhörer seiner Sorge Ausdruck verliehen, dass eine örtliche Bauschrift so aufgestellt werden könnte, dass am Ende der Bau des Gerätehauses gar nicht möglich wäre. Das will der Ortsrat Alferde in jedem Fall verhindern und machte das mit einer Ergänzung der Beschlussvorlage der Verwaltung deutlich: „Die Bedürfnisse der Feuerwehr müssen vorrangig auf dem Grundstück verwirklicht werden können“, so Anke Meyer (WIA).

Am Anfang des Verfahrens

Die Verwaltung stehe ganz am Anfang des Verfahrens, erklärte Manuela Ludorff als Vertreterin der Verwaltung im Alferder Ortsrat und Leiterin im Bereich Grundstücksverwaltung beim städtischen Fachdienst 21. Erste Gutachten seien gerade in Auftrag gegeben worden. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit habe es noch gar nicht gegeben.

Ortsbrandmeister Metz befürchtet auch, dass aufgrund der Diskussion um das „Haller-Forum“ die Priorisierungsliste für den Neubau von Feuerwehrhäusern gefährdet ist. „Ich habe Angst, dass der Bau von Feuerwehrhäusern geschoben wird, weil dann erst in Springe gebaut wird“, sagte er. Verschiebungen seien aber gefährlich, sagte er mit Blick auf besonders alte Fahrzeuge der Feuerwehren etwa in Boitzum oder Lüdersen. Der städtische Fachdienst Hochbau in Springe habe bekanntermaßen jetzt schon keine Kapazitäten mehr.

Alferdes Ortsbürgermeister Uwe Metz (WIA) forderte, dass erst einmal abgearbeitet werden müsse, was die Stadt an Projekten „vor der Brust“ habe. Die Idee mit dem „Haller-Forum“ passe da nicht in die Zeit.

Ortsschild wird schon verlegt

Schon jetzt beschloss der Ortsrat die Verlegung des Ortsschilds, wenn Alferde durch das neue Baugebiet „Im Wienhagen“ in Richtung Süd-Osten erweitert wird. Dass dort zwischen dem geplanten Feuerwehrhausneubau an der Landesstraße 461 und der heutigen Ortsgrenze einige Einfamilienhäuser entstehen könnten, sieht die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Tanja Becker (SPD) als Chance für ein neues Wohngebiet in Alferde, die genutzt werden müsse.

Und auch Meyer bewertet die Möglichkeit positiv. Ob die jetzigen Eigentümer dafür dann ihr Land verkaufen, bleibe aber ihre Entscheidung.

Von Anne Brinkmann-Thies