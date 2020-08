Flickwerk an der Fünfhausenstraße in Springe

Springe

Was ist denn da an der Fünfhausenstraße passiert? Die Pflasterarbeiten zwischen den Straßen „Zum Niederntor“ und dem Nordwall (Höhe Parkpalette) sorgen für jede Menge Diskussionen.

„Für mich inakzeptables Stückwerk“, kritisiert SPD-Ratsherr Bastian Reinhardt. Das „Herzstück in Springe“ erstrahle alles andere als „im neuen Glanz“, schreibt der SPD-Fraktionschef auf Facebook. „Was hier gebaut wurde, sieht nach Stückwerk aus, nach lieblos zusammengewürfelten Steinen oder einem nicht kompletten Bausatz. Dafür kann es keine Abnahme geben, dafür kann keine Umlage erfolgen, hier muss nachgebessert werden – sofort“, fordert er.

Kein schöner Anblick

In der Tat gibt es zahlreiche Stellen, die schief aussehen, an denen Steine in scheinbar unpassendem Muster gelegt sind – insgesamt kein schöner Anblick. Die Straße war gepflastert worden, nachdem die Stadtwerke dort ihr Fernwärmenetz verlegt hatten. Allerdings war keine komplette Erneuerung vorgesehen, sondern nur die Schließung der Löcher und die Beseitigung der verursachten Schäden.

2019 hatte die Stadt bei der Vorstellung der Planungen für die Fünfhausenstraße bereits angekündigt, dass der Abschnitt mit dem vorhandenen Pflaster wiederhergestellt wird. Die Verwaltung rechnete damit, dass der Bereich in den kommenden Jahren ohnehin erneut in Angriff genommen werden müsse – wegen einer Neuordnung der Bebauung und Nutzung, heißt es in einer Vorlage, die die Politik 2019 beschloss. Auf zusätzliche Investitionen wolle man da also verzichten, teilte die Stadt mit. Und die Politik folgte ihr.

Auf Nachfrage stellt Bürgermeister Christian Springfeld klar, dass das nicht der Endzustand sei. „Das sieht wirklich furchtbar aus“, bestätigt er und spricht von einer „Flickschusterei“, die mitten in der Innenstadt in der Form „unerträglich“ sei. Die Stadtwerke hätten lediglich die alte Oberfläche wiederhergestellt. „Ich bin aber – wie wohl alle hier – der Auffassung, dass man auch das Wiederherstellen der alten Oberflächen deutlich besser machen kann.“ Klar sei aber auch: Bei einer Neugestaltung würden immer Straßenausbaubeiträge fällig. Die Politik habe aber gefordert, so wenig Ausbaubeiträge wie möglich zu verursachen. Und das würde nur funktionieren, wenn „man auf Neues so weit wie möglich verzichtet und nur den alten Zustand wiederherstellt“, sagt Springfeld. Wo eine neue Straße dringend erforderlich sei, so Springfeld, habe die Politik klargestellt, so günstig und so einfach wie möglich bauen zu lassen. Vor diesem Hintergrund „ wirkt vieles wie Stückwerk“, betont Springfeld. Aus diesem Grund gebe es zum Beispiel im erneuerten Teil der Fünfhausenstraße keine Gossensteine.

Dass die Politik fordert, so wenig Ausbaubeiträge wie möglich zu verursachen, führe dazu, dass viele sinnvolle Maßnahmen gar nicht umgesetzt würden, so Springfeld in einer schriftlichen Stellungnahme. Er selbst vertrete immer die Auffassung „Wenn wir das schon anpacken, dann richtig“. Heißt: Wenn die Straße einmal geöffnet werden muss, sei es sinnvoll, gleich mehrere Maßnahmen in Angriff zu nehmen – das würde die Verwaltung so auch regelmäßig vorschlagen. Hinzu käme, dass eine schöne Gestaltung – gerade in der Stadt – wichtig sei. „Zum Wohlfühlen gehört auch eine ansprechende Gestaltung jenseits von Minimalstandards. Mit den derzeitigen politischen Vorgaben zur Minimierung von Straßenausbaubeiträgen ist mehr als Minimalstandard nicht möglich. Das tut wirklich weh und unserer Stadt nicht gut“, stellt er klar. Springfeld habe bereits Kontakt zu den Stadtwerken aufgenommen.

SPD-Ratsherr Reinhardt hält dagegen: Der politische Beschluss, so wenig Ausbaubeiträge wie möglich zu verursachen, sei nicht schuld für den schlechten Zustand der Straße. Reinhardt verweist auf die Vorlage von 2019: Darin steht, dass wegen der kurzen Planungszeit, in der Fernwärme-, Kanal- und Straßenbauarbeiten stattfanden, eine „alternative Betrachtung des Straßenvollausbaus zeitlich nicht mehr möglich“ gewesen sei, schreibt die Verwaltung in dem Dokument. Heißt: Ein Vollausbau habe aus Zeitmangel gar nicht geplant werden können. Am Ende seien sich aber alle Beteiligten einig, so Reinhardt, dass die Straße nicht in dem jetzigen Zustand bleiben könne. „Fakt ist, die Leistung dort ist inakzeptabel.“

Stadtwerke-Chef Marcus Diekmann sieht die Situation ein bisschen anders. Die Straße sei zwar noch nicht abgenommen worden – „aber vom Grundsatz her ist das mit der Firma und der Stadt so abgestimmt gewesen“, so Diekmann. Im Detail müsse zwar an der einen oder anderen Stelle noch etwas nachgebessert werden – aber nicht alles erneut angefasst werden. Die Stadtwerke hätten den Teil der Straße, den sie für die Verlegung der Leitungen aufgerissen haben, wiederhergestellt und an das bestehende, alte Pflaster „angearbeitet“, erklärt Diekmann. „Klar wäre es schön, wenn alles neu wäre, aber man kann uns nicht auferlegen, überall die komplette Straße neu zu machen.“

Von Saskia Helmbrecht