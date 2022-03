Flüchtlinge in Springe: „Die Integration gleich mitdenken“

Springe

Vielleicht mit einer eigenen Kita, mit Sozialarbeitern, einer Großküche? Bürgermeister Christian Springfeld möchte im alten Springer Krankenhaus eine Flüchtlingsunterkunft schaffen, die Schutz suchenden Ukrainern mehr bietet als ein bloßes Dach über dem Kopf.

Das Klinikum Region Hannover (KRH) als Eigentümerin des Gebäudes und die Region Hannover haben in dieser Woche grünes Licht dafür gegeben, dass in der seit sechseinhalb Jahren leer stehenden Immobilie eine große Flüchtlingsunterkunft entstehen kann. Das Gebäude soll innerhalb der nächsten Wochen saniert werden. Wegen der Bauarbeiten ist die Eröffnung frühestens im Mai denkbar. Der Platz soll für bis zu 200 Personen reichen.

Springfeld hat in den vergangenen Tagen bereits viel Zeit ins Projekt investiert. Unzählige Fragen sind offen, die beantwortet werden müssen, „damit wir schnell in die Gänge kommen“, so der Verwaltungschef. Die wichtigsten Fragen: „Was genau soll im Gebäude stattfinden? Und wer kann es machen?“

Die Stadt braucht in jedem Fall einen externen Betreiber. Vermutlich muss der Auftrag wegen seines Volumens europaweit ausgeschrieben werden. Eine Direktvergabe wäre Springfeld lieber – da schneller und unkomplizierter. Außerdem haben sich bei ihm in den vergangenen Stunden bereits die ersten Interessenten gemeldet. „So einfach funktioniert es aber wohl nicht“, sagt der Bürgermeister, der mit zahlreichen anderen Behörden im Gespräch ist: „Ich nutze gerade alle Kanäle, die ich zur Verfügung habe.“

Springfeld hat keinen Zweifel daran, dass auch im Mai oder Juni der Bedarf an guten Unterbringungsmöglichkeiten für ukrainische Familien noch groß sein wird. „Sie müssen dann doch raus aus den Massenunterkünften in Messe- und Turnhallen und brauchen eine Perspektive.“ Er möchte deshalb erreichen, dass im ehemaligen Krankenhaus nicht nur Schlafmöglichkeiten entstehen: „Die große Herausforderung ist die soziale Integration. Die müssen wir schon jetzt mitdenken.“ Am besten sei, auf dem Gelände zum Beispiel eine Kita zu haben. Auch Sozialarbeiter müssten vor Ort sein.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass die entstehenden Kosten für den Betrieb und die Betreuung nicht an der Stadt hängen bleiben, sondern vollständig vom Bund übernommen werden. Er sei „optimistisch, dass es sich um einen durchlaufenden Posten“ handelt.

Von Marita Scheffler