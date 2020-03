Die heimischen Freibäder nutzen die Corona-Zwangspause und bereiten sich trotz einer ungewissen Zukunft auf die Saison vor. Die Redaktion hat sich in Bennigsen, Altenhagen I und Eldagsen umgehört.

Auch wenn noch unklar ist, ob das Freibad in Eldagsen tatsächlich am 16. Mai in die Saison starten kann, bereiten die Freiwilligen alles vor. Antje Winkel (großes Bild) reinigt etwa das Becken. Quelle: Fotos