Fridays for Future arbeitet in Springe unbeirrt gegen den Klimawandel

Es war ruhig geworden um sie – aber die Springer Gruppe von Fridays for Future war trotzdem da und kämpfte auch während des Lockdowns unbeirrt gegen den Klimawandel. Die Treffen und Demonstrationen fanden allerdings eher virtuell statt. Und das ist auch in Zukunft bis auf Weiteres so geplant, berichtet Koordinatorin Maja Maus.

Die 17-Jährige bedauert es ein wenig, dass das Thema Klimawandel zeitweise aus dem öffentlichen Fokus verschwunden war, immerhin hat das Problem ja nicht mit dem Auftauchen des Coronavirus aufgehört zu existieren. Gleichzeitig haben die Schülerinnen und Schüler aber ein hohes Problembewusstsein für Corona und die Folgen. Treffen mit körperlicher Präsenz hat es nicht gegeben, auch an klassischen Demos haben die jungen Leute aus Springe nicht teilgenommen. „Wir machen aber bei Onlinedemos mit“, sagt Maus. Dabei basteln sie Transparente, die würden dann fotografiert und in sozialen Netzwerken unter einem bestimmten Stichwort, genannt Hashtag, gepostet. In dem Zusammenhang würde sich Maus wünschen, dass noch mehr Menschen aus Springe an diesen virtuellen Klimastreiks teilnähmen. „Alle Menschen, denen unser Planet am Herzen liegt, sind aufgefordert mitzumachen!“

Auch bemalte Steine haben die jungen Leute in den vergangenen Monaten versteckt, um auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen, und am Stadtradeln haben sich die Schülerinnen und Schüler ebenfalls aktiv beteiligt. Sechs Teilnehmer waren dabei und haben an 21 Tagen 803 Kilometer erstrampelt. „Dadurch erhoffen wir uns, dazu beizutragen, dass auf die Bedürfnisse der Radfahrer und die Notwendigkeit einer verbesserten Radinfrastruktur aufmerksam gemacht wird“, sagt Maus.

Die Klimaaktivisten aus Springe sehen die Politik in Sachen Klimawandel mehr denn je in der Pflicht. „Mit Blick auf die Pandemie hat die Politik schnell und konsequent gehandelt. So müsste das auch beim Klimawandel passieren“, fordert Maus.

Die Springer Gruppe beschränkt sich bislang auf Teilnehmer vom Otto-Hahn-Gymnasium und von der IGS, Maus und ihre Mitstreiter würden sich allerdings über Verstärkung etwa von der BBS in Springe freuen. Kontakte möchten die Aktivisten bei ihrer ersten nicht virtuellen Zusammenkunft herstellen. „Wir treffen uns draußen und mit genügend Abstand“, sagt Maus. Ziel sei, neuen Teilnehmern die Arbeit der Gruppe näherzubringen. „Wir möchten erklären, was wir machen, und uns vorstellen.“

Ein Thema soll dabei auch die aktuelle Trockenheit sein, die im öffentlichen Diskurs häufig vergessen werde, die aber Wald und Natur gerade zusetze.

Wer mit den Aktiven von Fridays for Future in Springe Kontakt aufnehmen möchte, sollte auf die bundesweite Webseite der Aktivisten gehen unter www.fridaysforfuture. de. Im Hauptmenü auf der Übersichtsseite wird auf eine Seite „Orts- und Regionalgruppen“ verlinkt. Unter der Rubrik „ Niedersachsen“ gibt es Kontaktmöglichkeiten zur Springer Gruppe.

