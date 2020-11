Friedhofstor in Gestorf soll saniert werden

Gestorf

Das Tor zum Gestorfer Friedhof ist in die Jahre gekommen. Der Ortsrat will daher nun Geld in die Hand nehmen, um es sanieren zu lassen. 600 Euro sollen dafür aus Ortsratsmitteln fließen.

Ein heimischer Handwerker sei bereits für die Renovierung des Tores gewonnen worden, berichtete Ortsbürgermeister Eberhard Brezski ( SPD) während der Sitzung des Ortsrats am Mittwochabend. Das Tor müsse sandgestrahlt und neu lackiert werden. Voraussichtlich im Dezember sollen die Arbeiten beginnen, die teurer als 600 Euro werden dürften. „Ich bin aber nicht bereit, die gesamte Summe aus Ortsratsmitteln zu tragen“, betonte Brezski. Auch die Stadt Springe als Trägerin des Gestorfer Friedhofs sei in der Pflicht.

Bereits bestellt, aber noch nicht geliefert und bezahlt, seien die Bänke, die der Ortsrat auf Anregung des Gestorfer Heimatbundes rund um den Harbergort aufstellen lassen will. Die Kosten betragen 3600 Euro. Diese Summe soll in den eigenen Etat des nächsten Jahres übertragen werden, waren sich die Ortsratsmitglieder einig.

Aus dem städtischen Etat sollen im kommenden Jahr 60 000 Euro in die Umgestaltung des Spielplatzes zwischen der Grundschule und der DRK-Kita fließen. Erste Arbeiten dort hätten begonnen, berichtete Brezski. Gerade wird dort das Hochbeet gesetzt. Und auch bei der geplanten Erweiterung des Kindergartens habe es einen großen Schritt nach vorne gegeben. Ein Bauantrag des DRK soll offenbar in diesen Tagen beim Springer Bauamt eingehen, so Brezski.

Getagt haben die Ortsratsmitglieder übrigens im Dorfgemeinschaftsraum (DGR) in der Gestorfer Sporthalle, weil der bisherige Sitzungsort, die Gaststätte Krügers, coronabedingt geschlossen ist.

Den DGR will der Ortsrat nach der Auflösung des Schi- und Wanderklubbs, der dort sein Vereinsdomizil hatte, nun ebenso in seine Obhut nehmen wie die von den Gestorfern gut angenommenen Boulebahnen des Vereins, sagte Brezski. Die Miete für den DGR zahle der Verein noch für das gesamte nächste Jahr.

Von Anne Brinkmann-Thies