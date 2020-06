Frontalzusammenstoß: Tödlicher Unfall bei Springe

Domäne Dahle

Ein Autofahrer ist am Sonnabend in der Region Hannover bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind am Nachmittag zwei Fahrzeuge auf der Landesstraße 421 bei Domäne Dahle (Springe) frontal zusammengeprallt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die L241 verbindet die B217 und B442 zwischen Springe und Bad Münder. Laut Behördensprecher Martin Richter wurde der Fahrer des einen Wagens tödlich verletzt, der andere erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst und Verkehrsunfalldienst waren im Einsatz. Nach Auskunft der Verkehrsmanagementzentrale wurde der Abzweig der B217 auf die L421 zunächst gesperrt. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.

Von Peer Hellerling