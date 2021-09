Gastronom König sammelt 40 000 Euro für Flutopfer

Springe

In einem Zeitraum von etwa eineinhalb Monaten ist es Gastronom Enno König gelungen, rund 40 000 Euro an Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu sammeln.

Auftakt der Spendenaktion war am 15. August mit einer großen Benefizveranstaltung am Jagdschloss – unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil. Beim Oktoberfest am vergangenen Sonntag sind noch einmal knapp 4000 Euro zusammengekommen, sodass König die Spendensumme nun auf 40 000 Euro aufrundet – damit hat er das ursprünglich angesetzte Spendenziel von 50 000 Euro zwar nicht erreichen können, dennoch ist König mit dem Ergebnis zufrieden. Im Oktober möchte er mit einer Springe-Fahne im Gepäck nach Rheinland-Pfalz fahren, um das Geld zu überreichen. Seit Donnerstag steht König bereits im Austausch mit dem dortigen Innenministerium für eine Detailabsprache. Der Springer Gastronom hat noch keine endgültige Entscheidung getroffen, in welches Projekt das Geld fließen soll.

Spendenboxen bleiben stehen

Gleichzeitig möchte König aber die Spendenboxen etwa bei sich im Wildhandel stehen lassen, um bis Ende des Jahres weiter Geld für die Flutopfer zu sammeln. Diese Spenden sollen dann Anfang des Jahres demselben Projekt zugutekommen. „Schließlich werden in den Gebieten noch Unsummen benötigt.“

Auch andere Springer hätten ihre Unterstützung zugesagt, die Spendendosen bei verschiedenen Anlässen aufzustellen. Eine Benefizaktion wird es aber nicht mehr geben. König wird, wie berichtet, zum Jahresende seinen Wildhandel und den Biergarten abgeben und künftig mehr Zeit mit seinem Ehemann Hom in dessen Heimatland Thailand verbringen.

Von Saskia Helmbrecht