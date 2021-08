Eldagsen

Erneut wurde in der Nähe von Hannover ein Geldautomat gesprengt. Am frühen Freitagmorgen haben mindestens zwei Männer an der Langen Straße in Eldagsen bei Springe zugeschlagen. Das teilt die Polizeidirektion Hannover mit. Allerdings bauten die mutmaßlichen Täter auf der Flucht einen Unfall. Ein Verdächtiger wurde vor Ort festgenommen.

„Gegen kurz vor 5 Uhr hat ein Zeuge zwei Personen beobachtet, die in einer Bankfiliale hantierten“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Er alarmierte die Polizei. Ob den Personen die Automatensprengung glückte oder es beim Versuch blieb, ist derzeit noch unklar. „Die Filiale ist nicht so verwüstet, wie man es sich vorstellt“, sagt Bertram. Ob die mutmaßlichen Täter Geld erbeuten konnten, wird derzeit ermittelt. In einem schwarzen Auto flüchteten sie anschließend auf der Landstraße 461 in Richtung Springe.

Weit kamen sie nicht. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr das Auto etwa einen Kilometer außerhalb Eldagsens in einem Graben. Die Verdächtigen flüchteten zu Fuß über die umliegenden Felder. Die hinzugerufene Polizei konnte in der Nähe eine Person festnehmen.

Mindestens ein Komplize war am Morgen noch auf der Flucht. Mit einem Hubschrauber und Straßenabsperrungen am Boden wurde nach der Person gesucht – bislang erfolglos.

Von Manuel Behrens