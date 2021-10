Gemeinsamer Einsatz für Familien in Springe

Springe

Am Nachmittag zum Fußballtraining und am Wochenende zu Oma und Opa: Vor Ausbruch der Corona-Pandemie ein normaler Alltag. Doch während des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen mussten zahlreiche Kinder ihre Zeit in Isolation verbringen, während ihre Eltern bei Kurzarbeit mit finanziellen Problemen kämpften. Wie geht es den Familien in Springe? Dieser Frage wollen sich die heimischen Fachkräfte nun gebündelt annehmen.

Die Lenkungsgruppe der „Frühen Hilfen, frühen Chancen“ lädt für Mittwoch, 10. November, zu ihrem vierten Netzwerktreffen ein. Von 17 bis 20 Uhr wollen sich die Fachkräfte über Webex austauschen, kündigt Koordinatorin Britta Lehnhardt an.

Diskussion über Kinderarmut

Dr. Antje Richter-Kornweitz von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen wird zunächst über Kinderarmut sprechen. Moderiert wird die Online-Veranstaltung von Corinna Dröge. Im zweiten Teil des Abends werden unter anderem Sabine Scholz von der Kita „Am Ebersberg“, Yvonne Pape, Schulleiterin der Grundschule „Am Ebersberg“, sowie Silke Gödeke von der Familien- und Erziehungsberatungsstelle Ronnenberg über ihre Arbeit sprechen.

Denn nicht nur der Alltag für Familien hat sich in Corona-Zeiten gewandelt: Auch die Fachkräfte mussten neue Wege gehen, um ihre Arbeit aufrecht erhalten zu können. Die Mitarbeiter in den Beratungsstellen seien trotz Corona weiterhin jederzeit vor Ort gewesen, sagt etwa Kirchenkreissozialarbeiterin Ingrid Röttger vom Diakonischen Werk. „Aber auch wir mussten uns finden und neu organisieren.“ Der Vorteil: Springes Größe sei überschaubar, viele kennen sich untereinander, ergänzt Lehnhardt. Vor allem im Lockdown hätten die Springer mehr auf ihre Mitmenschen geachtet, so Katharina Kohlmeyer vom städtischen Familienbüro.

„Beratungsbedarf ist gestiegen“

„Trotzdem ist es so wichtig, sich übergreifend auszutauschen und gut vernetzt zu sein, um die Familien bestmöglich zu unterstützen“, ergänzt Lehnhardt. Nur so könne zwischen verschiedenen Angeboten in Springe vermittelt werden, wenn es Probleme gibt. Ziel müsse sein, die Familien aufzufangen und festzustellen, was sie jetzt brauchen. „Und der Beratungsbedarf ist gestiegen, denn die Armut spitzt sich weiter zu.“ Die Fachkräfte seien auch in Corona-Zeiten auf Springer zugegangen, um sie zu fragen, wie es ihnen geht, weil bei vielen die Verunsicherung groß gewesen sei. „Es geht nun darum, zwischen Möglichkeiten und Bedarfen zu vermitteln.“

Anmeldungen bis 3. November

Anmeldungen sind bis zum 3. November per E-Mail an info@kinderschutzbund-springe.de möglich. Der Link zu der Veranstaltung wird vorab verschickt.

Von Saskia Helmbrecht