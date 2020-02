Springe

Nach jahrelangem Streit um die wiederkehrenden Beiträge für Straßensanierungen könnte Springe der erste Bürgerentscheid ins Haus stehen. Gleichzeitig verschickt die Stadt Tausende Bescheide an Grundstückseigentümer. Aber was bedeutet das alles, wie geht es weiter? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Ganz kurz: Worum geht es gleich noch mal?

Um die Beiträge, die Grundstückseigentümer für größere Straßensanierungen zahlen müssen. Bis 2018 wurden dafür nur die direkten Anlieger der Straße zur Kasse gebeten – oft mit hohen vierstelligen oder gar fünfstelligen Beträgen. Die wiederkehrenden Beiträge, die Springe als erste Kommune in Niedersachsen eingeführt hat, verteilen die Last auf mehr Schultern: Zahlen müssen alle Eigentümer innerhalb eines Gebiets.

Ist doch besser als vorher!

Das sagen auch SPD und CDU, die mit ihrer Mehrheit das neue System im Rat durchgesetzt haben. Sie verweisen auf faire Bedingungen – etwa für Mieter, auf die die Beiträge nicht umgelegt werden dürfen. Und auch auf die hohen finanziellen Belastungen, die für die Stadt durch zahlreiche Investitionen – nicht nur in Straßen – anstehen. Große Teile der Ratsopposition, Bürgermeister Christian Springfeld, aber auch zwei Bürgerinitiativen in Bennigsen und Springe wollen lieber die Grundsteuer anheben, um den rechnerischen Wertverlust durch Verzicht auf die Beiträge auszugleichen und alle sanierten Straßen – wie auch bei neuen Schulen oder Kindergärten – aus dem Haushalt oder per Kredit zu finanzieren.

Kann man sich da nicht einigen?

Politisch hat das nicht geklappt: Am Ende haben sich CDU und SPD Mitte 2018 im Rat gegen Opposition und Bürgermeister durchgesetzt. Seitdem nahm der Wirbel um das Thema weiter zu: Vorstöße im Rat, die Beiträge wieder abzuschaffen, scheiterten. Der Unmut bei den am stärksten betroffenen Bürgern nahm zu, Anfang 2020 trafen sich Initiativen und Politikvertreter zu einem ersten Gespräch. Doch was konstruktiv begann, endete diese Woche in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Und der Ankündigung der beiden Initiativen, die ganze Sache über einen Bürgerentscheidbekämpfen zu wollen.

Wie funktioniert das?

In Kurzform: Die Initiativen wollen die Bürger (verbindlich!) darüber abstimmen lassen, dass keine neuen beitragspflichtigen Straßensanierungen mehr durchgeführt werden. Also auch keine neuen Beiträge anfallen. Und zwar, bis im Herbst 2021 der neu gewählte Rat ins Amt kommt. Was das für die Vorhaben der Stadt bedeuten würde, wird momentan im Rathaus geprüft. Bestehende Verträge behalten jedenfalls ihre Gültigkeit.

Die Satzung selbst dürfen die Initiativen nicht kippen: Ein Bürgerentscheid über Kommunalabgaben ist unzulässig.

Um ihr Ziel zu erreichen, müssen die Initiativen zunächst Unterschriften sammeln – und zwar von zehn Prozent aller Wahlberechtigten zur Zeit der Kommunalwahl 2016. Das macht knapp 2400. Der Verein Mehr Demokratie empfiehlt, gut 20 Prozent mehr zu sammeln, um doppelte und ungültige Unterschriften aussortieren zu können. „Je größer die Stadt ist, desto schwieriger ist die Sammlung“, sagt Dirk Schumacher von Mehr Demokratie. Da das Thema viele betreffe, gehe er davon aus, dass in Springe genügend Unterschriften zusammenkommen.

Haben die Initiativen nicht gerade erst Unterschriften gesammelt?

Ja – aber die gelten in diesem Fall nicht. Denn die Unterschriftenliste muss unter anderem die genaue Formulierung des Begehrens als Ja-oder-Nein-Frage enthalten.

Wann geht es denn los?

Die Initiativen wollen in den kommenden vier Wochen das Begehren ganz offiziell bei der Stadt anmelden. Danach haben sie sechs Monate Zeit, Unterschriften zu sammeln. Dann muss der Verwaltungsausschuss entscheiden, ob das Begehren zulässig ist. Begehren aus anderen Kommunen, an denen sich die heimischen Initiativen inhaltlich orientieren, waren jeweils zulässig. Wichtig ist unter anderem die nötige Zahl der Unterschriften. Stimmt der Ausschuss zu, gilt das Straßenbauverbot bereits ab diesem Moment. Danach kann der Rat entweder im Sinne des Begehrens entscheiden – oder innerhalb von drei Monaten muss abgestimmt werden. Der Bürgerentscheid findet dann an einem Sonntag statt. Wählen dürfen alle, die auch bei Kommunalwahlen wählen dürften. Der Verein Mehr Demokratie schätzt, dass je nach Ausschöpfung der Fristen in Springe womöglich schon im Herbst abgestimmt werden könnte.

Und dann?

Wenn die Initiativen den Entscheid gewinnen und mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten mit Ja stimmen, darf das Bauverbot zwei Jahre lang nicht vom Rat gekippt werden.

Von Christian Zett