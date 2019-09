Geräteschuppen in Bennigsen steht in Flammen

Bennigsen

Bei einem Feuer in der Kleingartenkolonie Herbst, die südlich des Hüpeder Baches und westlich des Sportplatzes am Ortsrand liegt, ist am späten Sonnabendabend ein hölzerner Geräteschuppen in Flammen aufgegangen. Das Feuer breitete sich auf die Umgebung aus. Die Feuerwehr Bennigsen löschte den Brand.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei sicherte die Spuren am Brandort. Die Brandursache und Schadenhöhe sind zurzeit ungeklärt.

Mehrere Anwohner aus der Medefelder Straße riefen am Sonnabend gegen 22.30 Uhr über den Notruf 112 die Regionsleitstelle an und schilderten, dass sie Flammen in der Kleingartenkolonie sehen. Die alarmierte Feuerwehr Bennigsen rückte mit 27 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an. Um den Brandort an der Nordseite der Kolonie in einem Garten mit Löschwasser zu versorgen, mussten die Einsatzkräfte eine 140 Meter lange Schlauchleitung von einem Tanklöschfahrzeug verlegen. Dann konnte ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr gegen die Flammen vorgehen. Sie hatten bereits auf drei Drahtkörbe, wovon einer mit Holzscheiten und zwei mit Kompost gefüllt waren, sowie auf eine etwa fünf Meter lange Reihe Koniferen auf der Ostseite hinter dem Schuppen übergegriffen.

Auf der gleichen Länge musste eine 230-Volt-Stromleitung verlegt werden, damit ein Fahrzeuggenerator zwei Halogenscheinwerfer am Brandort erleuchten konnte. Um das Tanklöschfahrzeug am Eingang zur Kolonie mit Löschwasser zu versorgen, musste eine 400 Meter lange Schlauchleitung von der Bennigser Straße gelegt werden. Das Wasser wurde aus einem Hydranten entnommen. Der Feuerwehreinsatz war erst am Sonntag gegen 1 Uhr beendet.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei sicherte die Spuren am Brandort. Die Brandursache und Schadenhöhe sind laut Polizei zurzeit ungeklärt.

Von Bernhard Herrmann