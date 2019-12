Hannover

Die Opfer werden geschlagen, getreten, gequält, misshandelt: Mehr als 3000 Fälle von häuslicher Gewalt musste die Stadt Hannover allein im Jahr 2018 verzeichnen. In den 20 Umlandkommunen kamen noch einmal 1643 Fälle dazu. Und: In mehr als 80 Prozent sind die Opfer Frauen. Grund genug für die Regionsverwaltung, die Hilfsangebote für Frauen in Not deutlich zu verstärken. Knapp eine Million Euro nimmt die Region dafür künftig pro Jahr in die Hand. Die Regionsversammlung gab für das Projekt jetzt grünes Licht. Ziel sei es, dass Frauen, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind, künftig in der gesamten Region möglichst wohnortnah Hilfe fänden, sagt Petra Mundt, Gleichstellungsbeauftragte der Region Hannover.

Neue Angebote in Barsinghausen und Springe

Um das zu gewährleisten, wird die Region künftig in sechs Teilregionen aufgeteilt, in denen jeweils mindestens eine Frauenberatungsstelle Anlaufpunkt für Frauen in Not ist. Das führt dazu, dass im Südwesten der Region – in Barsinghausen und Springe – ganz neue Angebote entstehen. „Sie schließen die Angebotslücke für Rat suchende Frauen“, sagt Ute Vesper, Leiterin des Fachbereichs Frauen der AWO Region Hannover: „Der Bedarf ist definitiv da.“ Wie schwer es für weibliche Gewaltopfer zurzeit ist, Hilfe zu bekommen, zeigt auch die Lage in den drei Frauenhäusern der Region. Wie berichtet sind sie chronisch überfüllt. Eine Notaufnahme für Gewaltopfer in Hannoversoll 2020 Abhilfe schaffen.

Zusätzliche Sprechzeiten in Garbsen

In der Landeshauptstadt wird künftig überdies das Beratungsangebot erhöht. Einrichtungen wie der Frauennotruf, das Frauentherapie- und Beratungszentrum Amanda e.V. oder die Bestärkungsstelle (BTZ) können 2020 mit rund 71.000 Euro, 2022 sogar mit rund 74.000 Euro planen.

Prävention in Schulen und Jugendzentren

Insbesondere im Umland, so zum Beispiel im Frauen- und Mädchenzentrum Garbsen, wird es zusätzliche Sprechzeiten vor Ort geben. Auch Präventionsangebote in Schulen und Jugendzentren werden ausgeweitet, beispielsweise in Laatzen, Hemmingen oder Pattensen.

122 Frauen von Partnern getötet Im Jahr 2018 registrierte die Polizei nach Angaben des Bundeskriminalamtes ( BKA)in Deutschland 140.755 Fälle versuchter und vollendeter häuslicher Gewalt. 81,3 Prozent derjenigen, die das erleiden mussten, waren Frauen. Insgesamt 114.393 Frauen und 26.362 Männer waren von Partnerschaftsgewalt betroffen. Bei Vergewaltigung, sexuellen Übergriffen und sexueller Nötigung in Partnerschaften sind die Opfer nach Angaben des BKA zu 98,4 Prozent weiblich, bei Bedrohung, Stalking, Nötigung in der Partnerschaft zu 88,5 Prozent. Bei vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung sind 79,9 Prozent der Opfer Frauen, bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen 77 Prozent. 122 Frauen wurden 2018 von ihrem Partner getötet – durch Mord, Totschlag und Körperverletzung mit Todesfolge.

Insgesamt 16 Beratungsstellen in der Region bekommen neue Zuwendungsverträge, künftig werden die Einwohnerzahlen Grundlage für die Berechnung der Zuschüsse sein.

Mehr als 140.000 Fälle von häuslicher Gewalt habe die Polizei 2018 in Deutschland registriert, sagte Regionspräsident Hauke Jagau bei der Unterzeichnung der Verträge. Die Frauen bräuchten – auch in der Region – ein besonderes Angebot in Krisen und Notlagen. Ein 2018 in Kraft getretenes Übereinkommen des Europarats, die sogenannte Istanbul-Konvention, schreibt mittlerweile bundesweit vor, dass es für alle Betroffenen von geschlechtsspezifischer Gewalt spezialisierte Hilfen geben muss, die gut erreichbar und mit angemessenen Ressourcen ausgestattet sind.

Von Jutta Rinas