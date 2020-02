Eldagsen

Es läuft nicht so wirklich: Auf die Uhr der St.-Alexandri-Kirche in Eldagsen ist schon seit etlichen Wochen kein Verlass mehr. Jetzt machen sich aber auch noch die Glocken selbstständig – und Pastor Gerald Flade steht vor einem Rätsel.

4.45 Uhr war es, als am Dienstagmorgen die Glocken der evangelischen Kirche läuteten. „Ich selber habe das gar nicht bemerkt, obwohl ich ja am dichtesten dran wohne“, sagt Flade. Anschließend sei er aber von mehreren Seiten auf den viel zu frühen Weckruf angesprochen worden. Der Pastor ließ den automatischen Taktgeber abschalten. Am Mittwoch blieben die Glocken deshalb stumm. Am Donnerstag erfolgte ein auf den ersten Blick vielversprechender Neustart. Doch Flade vertraut der Technik nicht mehr: „Das kann jede Minute wiederkommen“, so der Pastor.

Der Sensor ist schuld

Das Problem liegt vermutlich tiefer, ein paar Zentimeter unter der Erde. Bei einem Rundgang im vergangenen Jahr monierte ein Sachverständiger, dass der Außensensor für die Bodenstrahler der Kirche zu dicht am Blitzableiter liegt. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter von St. Alexandri, der gelernter Elektriker ist, machte sich an die Arbeit und fand einen neuen Platz für den Sensor.

Was keiner ahnen konnte: „Anschließend hatten wir Probleme mit der Uhr. Sie verstellte sich seitdem dauernd“, erzählt Flade. Der Kirchenvorsteher habe die Zeiger mehrfach wieder in die richtige Stellung gebracht, „aber es dauert nie lange und dann stimmt es auf der Nord- und der Südseite wieder nicht“.

Fachmann ist ratlos

Ein Fachmann der zuständigen Glockenfirma stand schon ratlos vor St. Alexandri. Und während die Gemeinde auf den Besuch des nächsten Experten wartet, wird es noch kurioser: Zusätzlich zu den beiden Uhren spielen jetzt auch noch das Tagzeitengeläut – es ertönt um 7, 12 und 18 Uhr – sowie der Uhrschlag, der jede Viertelstunde sowie zur vollen Stunde erklingt, verrückt. Flade: „Jetzt ist wirklich alles durcheinander.“

Und weil man das eigensinnige Zeitgefühl von St. Alexandri nun sehen und hören kann, weiß der komplette Ort Bescheid. Sollte wirklich der Lichtsensor der Verursacher sein, wäre das aus Sicht von Flade das kleinere Übel. Sobald der Kirchenelektriker wieder Zeit hat – er ist beruflich stark eingespannt – werde ihm sicherlich eine Lösung einfallen.

Sollte stattdessen ein Defekt an der historischen Uhr vorliegen, dürfte die Reparatur ins Geld gehen. Und bis ein Spezialist einen Termin frei habe, werde auch noch ordentlich Zeit vergehen – egal, ob im richtigen Takt gemessen oder im falschen.

Von Marita Scheffler