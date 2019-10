Grüngut-Annahme in Eldagsen schließt

Eldagsen

Seit 25 Jahren ist sie an dieser Stelle zwischen Eldagsen und Mittelrode, die Grüngut-Annahmestelle, betrieben vom Hof Knolle. Im Februar ist Schluss. Landwirt Carsten Schridde sagt auf Nachfrage dieser Zeitung, dass es viele kleine Gründe dafür gäbe, dass der Vertrag mit dem Maschinenring und der Aha gekündigt worden ist. Und einen großen.

Aha-Sprecher Stefan Altmeyer bestätigt, dass die Annahmestelle für Grüngut geschlossen wird „und zwar Ende Februar“. Ein neuer Platz werde derzeit noch gesucht. Der Abfallentsorger hat einen Vertrag mit dem Maschinenring abgeschlossen, der wiederum hat den Hof Knolle damit beauftragt, die Annahme zu organisieren und das Gelände zur Verfügung zu stellen – noch.

Die Gründe für die Schließung seien vielfältig, bilanziert Schridde. Einer davon: die Finanzen. „Am Ende wollen alle damit Geld verdienen“, sagt er. Und das sei in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden. Dazu komme, dass die Regeln für die Weiterverarbeitung des Grünguts immer komplizierter geworden seien, die Bürokratie nähme im Allgemeinen zu.

Überdies habe sich das Verhalten der Bevölkerung „in den letzten Jahren eklatant verändert“, sagt Schridde. Die Leute seien einfach frech geworden und hielten sich nicht mehr an die Annahmezeiten. Dem Fass den Boden ausgeschlagen habe der Sache ein Vorfall am Donnerstag: Unbekannte haben einfach Reifen auf den Hof gelegt. In der Hoffnung, dass sich da schon jemand drum kümmern werde.

Wie es nach der Schließung weitergeht, ist unklar: „Ein neuer Platz wird derzeit noch gesucht“, sagt Altmeyer.

Die meisten Kunden kämen aus Eldagsen, Holtensen und Boitzum. Dass es in dem Bereich rasch gelingen könnte, einen alternativen Betreiber zu finden, glaubt Schridde nicht. „Die Bürokratie macht das sehr schwer.“

Von Ralf T. Mischer