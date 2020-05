Springe

Ab Montag ist alles anders an der Grundschule am Ebersberg. Anders, als vor ein paar Tagen, als gar kein Unterricht stattfand. Aber auch anders als sonst: Der erste Öffnungstag für die vierten Klassen nach dem Lockdown beginnt nämlich damit, dass sich alle mit gebührendem Abstand vor der Klasse versammeln und dann getrennt zum Händewachsen ins Gebäude gehen.

Es geht wieder los

„Die Vorfreude ist groß – bei Schülern, Lehrern und Eltern“, sagt Yvonne Pape von der Grundschule am Ebersberg. Nur eine Mutter habe sich besorgt darüber geäußert, ob denn bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs für die vierten Klassen der Grundschule alle Hygienemaßnahmen eingehalten würden. Pape sagt, sie habe die Bedenken der Mutter entkräften können, immerhin halte man sich an geltende Auflagen. Bei ihr und den Kollegen überwiege indes die Freude, wieder unterrichten zu dürfen, so die Pädagogin. Natürlich freue man sich darüber, wieder mit den Kindern arbeiten zu können. „Wir sind Lehrer geworden, weil wir Kinder mögen“, sagt Pape.

Anzeige

Regeln werden eingehalten

Um mögliche Ansteckungsgefahren zu minimieren, werden auch in den Klassenräumen die Abstandsregeln streng eingehalten. Darum das in den Räumen wiederum möglich ist, wird die Klassengröße halbiert. Ein Teil der Schüler besuche den Unterricht dienstags und donnerstags, die andere Hälfte montags, mittwochs und freitags, am Ende einer Woche werde gewechselt.

Weitere HAZ+ Artikel

Mit Blick auf die Debatte zum Thema Mundschutz macht die Schulchefin ihren Schülern keine Vorschriften: Mundschutze sind bei ihr nicht verboten, sie werden allerdings auch nicht vorgeschrieben. Heißt: Am Ende haben die Eltern zu entscheiden, wie das Kind zum Unterricht kommt, stellt Pape klar.

Auch an der Grundschule Hinter der Burg freuen sich die Lehrer darauf, die Kinder wiederzusehen, sagt Rektorin Martina Busche. Das Kollegium halte in dieser außergewöhnlichen Zeit zusammen und stelle den Schülern klassenübergreifend Schulmaterial zum Lernen zu Hause zur Verfügung. „Ein Superteam. Auch für die nächste Zeit“, sagt Busche. Man sei gut vorbereitet.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Unterrichtszeit werde nach derzeitigem Stand nicht für erforderlich erachtet – „aber für den Zeitraum der Schülerbeförderung und für Pausen empfohlen“.

Unterschiedliche Eingänge

An der Grundschule Hinter der Burg wurden die drei vierten Klassen in jeweils zwei aufgeteilt, damit in den Räumen die Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Busche: „Aus jeder Klasse wird eine Gruppe am Montag zu unterschiedlichen Zeiten durch unterschiedliche Eingänge die Schule betreten.“ Die Inhalte sollen in den ersten 14 Tagen schwerpunktmäßig auf den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch liegen, sagt die Schulleiterin.

„Eine Stärkung der Basiskompetenzen ist uns wichtig“, ergänzt sie. Außerdem solle eine extra eingerichtete Verfügungsstunde den Schülern „die wichtigsten Maßnahmen und Verhaltensregeln in Zeiten von Corona näherbringen“, sagt die Rektorin.

Von Ralf T. Mischer