Die Prioritätenliste der Bauverwaltung für kommende Bauprojekte sorgte für Diskussionen. Sieben Vorhaben wurden wegen fehlender Personalkapazitäten in der Verwaltung vorerst gestrichen – darunter zunächst die Planung für den Umbau der Völksener Grundschule.

Meinungen gehen auseinander

Die – mit deutlich höherem Personalaufwand geplante – Optimierung des städtischen Bauhofs ließ die Stadt dagegen im Rennen, wie auch die Planungen für die Sanierung und Erweiterung des Rathauses. „Wir haben 200 Eltern, die auf Kita-Plätze warten und zwei Schulen, in denen die Kinder im Keller essen. Da erschließt sich mir nicht, warum für das Rathaus und den Bauhof mit so vielen Stunden geplant wird“, sagte Ursel Postrach (SPD). Ihr Fraktionskollege Benjamin Ellermann stellte fest: „Die Grundschule Völksen ist wichtiger als der Bauhof.“ „Wir fangen an, Dinge gegeneinander aufzurechnen“, hielt Elke Thielmann-Dittert von den Grünen dagegen, „in die Falle sollten wir nicht tappen.“ Sie gab zu bedenken, dass Kinder einen vergleichsweise kurzen Teil ihres Lebens in Schulen verbringen, Erwachsene dagegen teilweise 20 Jahre oder länger im gleichen Büro arbeiten. „Sind städtische Mitarbeiter weniger wichtig als Kinder?“, fragte sie. Springes Bauchef Jörg Klostermann verwies auf „grenzwertige Arbeitsbedingungen“ auf dem Bauhof.

Drei Stimmen reichten

Der SPD-Antrag, die Grundschule Völksen vorrangig zu planen, ging trotzdem durch. Die drei Stimmen der Sozialdemokraten reichten dafür. Nur Wolfram Bednarski von der AfD stimmte dagegen; alle anderen Ausschussmitglieder enthielten sich. Der Antrag geht allerdings noch weiter in den Finanzausschuss, den Verwaltungsausschuss und den Rat.

Von Jan-Erik Bertram