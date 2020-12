Haare schneiden in Springe im Akkord

Springe

Das Telefon hörte nicht mehr auf zu klingeln: Der Ansturm auf die Friseursalons in Springe am Montag und Dienstag war riesig. Bis spät in den Abend wurden den Kunden noch die Haare geschnitten.

Monika Hawlitschka, Inhaberin des Friseursalons in der Bahnhofstraße, konnte sich vor Anfragen kaum retten: „Wir arbeiten so lange, bis wir alle geschafft haben.“ Heißt: Am Montag hat sie von 6 bis 20 Uhr gearbeitet, am Dienstag bis 22 Uhr und länger. Bereits am Sonnabend hatte sie von sich aus ihre Stammkunden angerufen, weil sie einen zweiten Lockdown befürchtete. Die Termine seien dann verteilt worden. Ein spontaner Besuch? So gut wie aussichtslos. Nur für die Stammkunden habe sie versucht, noch am Abend einen Termin zu finden. Besonders ärgerlich: Beim ersten Lockdown habe sie keine finanzielle Unterstützung erhalten. „Jetzt ist nicht nur das Oster-, sondern auch das Weihnachtsgeschäft weg. Das ist ganz bitter.“

Auch Katharina Lang, Inhaberin von „New Style“ in der Burgstraße, berichtet von einem enormen Ansturm. Selbst bis 20 Uhr hätten am Dienstag nicht alle Anfragen umgesetzt werden können. „Wir haben unser Möglichstes getan, schaffen aber trotzdem nicht alle.“ Der Kalender wäre bis Weihnachten gut gefüllt gewesen. „Natürlich tut es mir Leid für alle, die keinen Termin mehr bekommen haben.“ Auch bei Lang hatte es im Frühjahr Probleme mit den zugesagten Geldern gegeben. „Wir haben die Unterstützung erst bekommen, als wir schon wieder arbeiten durften – und das auch nur, weil ich den Weg über die Handwerkskammer genommen habe.“

Überstunden waren am Montag und Dienstag auch bei Hairstore am Oberntor angesagt, berichtet Mitarbeiterin Sina Franke. Immerhin hätten sich keine langen Warteschlangen vor dem Salon gebildet, wie das Team zunächst befürchtet hatte. „Wir arbeiten bis zum Open End, mehr geht nicht“, sagt Franke am Vormittag. Die kurzfristige Schließung vor Weihnachten sei in der Form nicht absehbar gewesen, sagt sie. „Aber wir wollen unseren Kunden irgendwie gerecht werden.“ Die Springer hätten aber sehr verständnisvoll auf die Schließung reagiert und seien nicht verärgert gewesen, so spontan keinen Termin mehr ergattert zu haben.

Anders sei das beim Friseurteam Heike am Marktplatz gewesen. Dort seien die Kunden über die Schließung sauer gewesen, berichtet Inhaberin Heike Weiberg. Auch dass sich der Wartebereich draußen befindet, sei einigen nicht recht gewesen. „Wir arbeiten bis ultimo und haben versucht, was geht, – und werden trotzdem nicht alle schaffen.“ Am Sonntag hatte Weiberg drei Stunden lang mit den Kunden telefoniert, um Termine auszumachen und Lösungen zu finden.

Von Saskia Helmbrecht