Im Hallenbad wird derzeit fleißig gewerkelt: In genau zwei Wochen soll das Bad wieder für Schwimmfans geöffnet sein. Und: Alles ist im Zeitplan, sagt Mitarbeiter Tobias Masur.

In diesem Jahr werden komplett neue Heizungsleitungen verlegt, die alten seien „weggegammelt“ und stammten noch vom damaligen Bau des Bades. „Es tropfte leider auch schon im Keller.“ In den Nebenräumen werden außerdem Bodenabläufe erneuert. Neben neuen Dehnungsfugen soll das Bad während der dreiwöchigen Schließzeit auch komplett gereinigt werden. Und weil die Arbeiten gut im Zeitplan seien, wurde bereits am Mittwoch das Wasser ins Becken gefüllt. Bis es voll ist, dauert es drei Tage, sagt Masur. Und noch einmal weitere drei Tage werden vergehen, bis das Wasser aufgeheizt ist. „Und wenn das Wasser im Becken ist, werden wir sehen, ob es noch irgendwo Probleme gibt.“

Im vergangenen Jahr waren zu diesem Zeitpunkt nämlich einige Fliesen hochgekommen. Außerdem wurde 2019 die Beleuchtung erneuert, auch die Duschen wurden umgebaut. „In diesem Jahr ist es aber überschaubar.“ In der kommenden Woche sollen unter anderem die Umkleiden gereinigt werden.

Warum im Winter repariert wird

Immer wieder käme aber die Frage auf, warum das Hallenbad die Reparaturarbeiten auf den Winter legt – immerhin würden dann ja eigentlich mehr Schwimmer kommen als im Sommer, wenn die Freibäder geöffnet sind. Stimmt nicht, sagt Masur. Gerade wegen der großen Liegewiese sei im Sommer viel los, im Winter allerdings würden die Besucherzahlen meist eher einbrechen. „Dann kursiert die erste Grippewelle oder Magen-Darm, andere wollen nicht, dass ihre Kinder in der Kälte mit nassen Haaren rausgehen“, weiß Masur. Vor einigen Jahren hatte das Hallenbadteam die Schließzeit mal in den Sommer verschoben. „Das war ein totaler Reinfall.“ Allerdings hielt sich die Zahl der Schwimmer auch zwischen Weihnachten und Neujahr zum Teil in Grenzen: Denn der Geschenke-Umtausch nach den Feiertagen mache sich im Hallenbad durchaus bemerkbar. Dennoch wird das Hallenbad am 27. Dezember von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein.

Im Haushaltsentwurf für 2020 sind 15 000 Euro für den Austausch von abschließbaren Schränken eingestellt.

Von Saskia Helmbrecht