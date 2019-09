Springe/Zingst

Die Hallerschipper konnten ihren Titel als Publikumsliebling verteidigen: Mit einem Vorsprung von mehr als 200 Stimmen konnte sich die Gruppe aus Springe beim Shantychor-Treffen des Ostseebades Zingst gegen die anderen Chöre aus Norddeutschland durchsetzen.

Das Treffen findet jedes Jahr zu Ehren der Heimatdichterin Martha Müller-Grählert statt. Bereits das erste Konzert, dass der Chor in Mecklenburg-Vorpommern gestaltete, soll trotz der kühlen Temperaturen mit rund 600 Besuchern sehr gut besucht gewesen sein. Die Besucher schunkelten und sangen mit, zündeten Wunderkerzen an und sorgten mit ihren Feuerzeugen und Handytaschenlampen für eine besondere Atmosphäre und für Gänsehautmomente bei den Sängern um Chorleiter Michael Vieth. Auch am zweiten Tag sei kaum noch ein Platz vor der Seebühne frei gewesen. Genauso schön sei die Stimmung auch unter den teilnehmenden Chören gewesen. Ein Konkurrenzdenken zwischen den Sängern habe es nicht gegeben, stattdessen wurden Visitenkarten ausgetauscht und neue Kontakte geknüpft. So konnten sich die Hallerschipper im norddeutschen Raum noch einmal ins Gespräch bringen, aber auch andere Chöre einladen, die als Gäste bei den Konzerten in Springe auftreten könnten.

Von red