Hameln kooperiert mit Edeka bei der Waldaufforstung

Hameln

Die Idee der drei Märkte – genauer gesagt der dahinter stehenden Edeka-Gruppe – ist folgende: Kunden kaufen mit Mehrwegbehältern ein (Obst- und Gemüsenetz, Wurst- und Käsebehälter, Schale für Salat, spezielle Eierpackung) und erhalten dafür bei ihrem Einkauf an der Kasse einen Stempel auf eine Karte. Ist die Karte mit zehn Stempeln voll, wird sie abgegeben. Für jede volle Karte soll ein Baum im Hamelner Stadtwald gepflanzt werden. Die Märkte – Marktkauf Böcklerstraße und die Edeka-Märkte Durasin und Hermasch – bezahlen die Setzlinge, die Stadt stellt eine Fläche bereit und pflanzt. Wie viele Bäume es am Ende werden – offen. „2500“, gibt Ulrich Pleger, Leiter des Marktkaufs Böcklerstraße, als ein mögliches Ziel für seinen Markt aus. „Wenn es 3000 sind, ist es auch gut.“ Um die 1500 Karten sind laut Pleger schon an den Kunden gebracht. Theoretisch könnte Edeka auch einfach einige tausend Bäume kaufen und in den Kommunen pflanzen lassen – Pleger stimmt zu, aber: „Dann würde ich die Kunden ja nicht sensibilisieren“, dafür, dass sie von Einweg auf Mehrweg umsatteln sollen, um Verpackungsmüll zu reduzieren. In jedem Fall sorge die Aktion bereits dafür, dass sie und die Idee dahinter Gesprächsthema mit den Kunden seien.

Auch in der Nordstadt sollen die Kunden umdenken. Derzeit müssten sie noch aktiv angesprochen werden, erzählt Kay-Uwe Hermasch. Um den Anreiz zu erhöhen, gibt es an der Lemkestraße noch einen Stoffbeutel dazu, wenn die Stempelkarte voll ist. 15, 20 Karten seien bislang wieder abgegeben worden – ein langer Weg bis zu 1000 Bäumen, von denen Hermasch sagt, „das wäre gut“.

Es ist das erste Mal, dass die Stadt eine derartige Kooperation mit einem Wirtschaftsunternehmen eingegangen ist. Ob es eine einmalige Sache bleibe, könne aktuell noch nicht eingeschätzt werden, heißt es aus dem Rathaus. „Es ist zumindest ein Anfang.“ Jedenfalls freue man sich, „wenn es gelingt, Begeisterung für unseren Wald zu wecken“. Für die Aktion werde eine extra Fläche zur Verfügung gestellt. Derzeit gebe es allerdings keine Überlegungen, die Stadtforst hinsichtlich der Fläche zu vergrößern.

Während die Stadt Hameln beim „Einheitsbuddeln“ anlässlich der Wiedervereinigung am 3. Oktober nicht mitgemacht hat, gebe es jetzt in der Verwaltung Überlegungen, wie Bürger stärker in das Thema Aufforstung einbezogen werden könnten, erklärt Thomas Wahmes von der Stadt auf Anfrage. „Über das Wie müssen wir allerdings noch näher nachdenken. So etwas muss gut geplant werden, damit es ein Erfolg wird.“ Auch seien weitere Aktionen zum Bäumepflanzen angedacht – wenngleich es da noch nichts Konkretes gebe.

Die Pflanzaktion kommt „on top“ zu den Bäumen, die die Stadt ohnehin zu pflanzen geplant hat. Im vergangenen Jahr war von 19 000 Bäumen die Rede, die im Stadtwald hinzukommen sollen. Für Edeka ist die „Baumpflanzkarte“ noch ein Test, wie Julia Katharina Simon von Edeka Minden-Hannover mitteilt. „In der kommenden Woche wird sie allen Märkten vorgestellt. Die Entscheidung über die Teilnahme an der Aktion liegt im Ermessen der Marktinhaber und ob sie vor Ort oder mit dem WWF in Kenia pflanzen.“

Von Birte Hansen-Höche