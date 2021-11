Handballer in Springe suchen coronabedingt seit mehr als einem Jahr einen neuen Pächter für ihr Clubheim

Springe

Bei der Neuverpachtung des Handball-Clubheims an der Harmsmühlenstraße gelingt den Handballfreunden partout nicht der große Wurf: Seit mehr als einem Jahr ist kein Bier mehr über den Tresen geschoben worden, die Herdplatten bleiben kalt, die Kaffeemaschine aus.

Schwere Suche in Corona-Zeiten

„In Corona-Zeiten ist es leider extrem schwierig, jemanden zu finden, der das Wagnis eingeht“, sagt ein leicht frustrierter Vereinssprecher Jens Buchmeier. „Dabei ist das Clubheim doch unser Anlaufpunkt: Da lebt der Verein, da pocht unser Herz.“

Seit dem Weggang von Ines und Siggi Schulz, die im November vorigen Jahres ins Hallenbad-Restaurant wechselten, suchen die Handballer einen neuen Wirt für die dritte Halbzeit. Die Türen des Speiselokals sollen weiterhin auch Nichtsportlern offenstehen und die Räume zum Beispiel für Familienfeiern vermietet werden können.

„Wir haben drei Gasträume mit mehr als 100 Quadratmetern und 60 Sitzplätzen“, sagt Buchmeier. Aus seiner Sicht der Clou des Gebäudes: Die zwei Biergärten mit mehr als 70 Plätzen würden „die längste Sonnenzeit in Springe“ bieten; ein freier Blick auf den Deister inklusive. Die Küche ist voll eingerichtet, ein Spielplatz in der Nähe.

Treffpunkt neben dem Clubheim

Der Treffpunkt steht genau neben dem Clubheim des FC Springe. Vor 35 Jahren haben die damaligen „Sportfreunde Springe“ die Gebäude errichtet – sie hatten die alten Sportanlagen am Tivoli aufgeben müssen. „Wir haben ganz viel Eigenleistung erbracht“, erinnert sich Buchmeier an den Verdienst der damaligen Sportlergeneration. Das alte Domizil in der Straße „In der Worth“ hatte die Clubheim-Gemeinschaft bewirtschaftet, für den neuen Standort wurde dann als Träger der Handball-Clubheim-Verein gegründet und erstmals ein hauptamtlicher Pächter eingestellt.

Wer den Zapfhahn übernahm, blieb den Sportlern über Jahre treu. Lediglich vier Wechsel gab es bislang seit 1986: Auf das Wirtsehepaar Irmtraud und Peter Haacke folgten Petra und Karl-Heinz Ketelhake. Dann übernahmen Bärbel und Michael Olze. Thomas Altmann übergab schließlich an Ines und Siegbert Schulz.

So lange die Corona-Krise andauert, werde es fast unmöglich, einen Nachfolger zu finden, weiß Buchmeier. Im Hintergrund würde der Verein dennoch gerne alles für den Neustart vorbereiten: Irgendwann müsse schließlich wieder ein normales Leben möglich sein – mit einem frisch gezapften Bier für Spieler und Zuschauer nach dem Schlusspfiff.

Von Marita Scheffler