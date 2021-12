Haushalt der Stadt Springe erstmals seit vielen Jahren ausgeglichen

Springe

Die schwarze Null, die die Bundesregierung in der Corona-Pandemie aufgeben musste: In Springe ist sie Realität. Bürgermeister Christian Springfeld hat dem Rat am Donnerstagabend, 9. Dezember, den Haushalt für das Jahr 2022 präsentiert.

Und die Politik überrascht. Denn erstmals seit vielen Jahren ist der Etat schon zu Beginn ausgeglichen; Einnahmen und Ausgaben halten sich die Waage. Langfristig sieht Springfeld allerdings höhere Kosten auf die Bürger zukommen.

Manchmal ein unverhofftes Plus

Zuletzt war ein ausgeglichener Haushalt meist erst im Nachhinein zustande gekommen; manchmal gab es sogar statt dem erwarteten Minus ein unverhofftes Plus: weil sich die Steuereinnahmen besser entwickelten als geplant – aber auch, weil die Stadt oft die insbesondere für Bauprojekte eingeplanten Ausgaben gar nicht abarbeiten konnte.

Nun also die schwarze Null zum Start; auch diese hat die Verwaltung in erster Linie nicht einem eisernen Sparwillen zu verdanken, sondern gut laufenden Einnahmen. Schon dieses Jahr nahm man allein 4 Millionen Euro mehr Gewerbesteuern ein als geplant – und die Prognosen sind, Corona hin oder her, ebenfalls gut. „Die Schreckensszenarien von 2021 sind ausgeblieben“, sagt Springfeld.

In den Debatten um Ausgaben, um Bauprojekte und Prioritäten hat sich die Stadt nun einen kleinen psychologischen Vorteil verschafft. Denn wenn die Politik Änderungen wünscht, die Mehrkosten verursachen, dann wäre sie quasi dafür verantwortlich, den Haushalt wieder ins Ungleichgewicht gebracht zu haben. Oder: Sie müsste sagen, was stattdessen gestrichen werden soll. Sein Wunsch an die Politik sei, dass man im März, nach Ende der Beratungen, den Haushalt weiterhin „mit einer schwarzen Null“ beschließen könne, so drückt Springfeld das aus.

Ein „kleines Geschenk“

Am Donnerstagabend im Rat sprach Springfeld vom ausgeglichenen Haushalt – dem ersten seit Einführung der doppelten Haushaltsführung 2010 – als „kleinem Geschenk“. Dass das keine Selbstverständlichkeit sei, zeige „das Ringen“ um das Thema in den vergangenen Jahren. Auch aktuell sei der Weg nicht ganz einfach gewesen: Luft sei im Haushalt nicht – „der Mantel ist knapp, aber er passt“.

Langfristig müsse er ohnehin „Wasser in den Wein schütten“: Die Stadt könne sich nicht darauf verlassen, dass die Einnahmen sich positiv entwickeln. Gleichzeitig werde vieles teurer, die Aufgaben mehr – nicht nur in Sachen Bauprojekte.

Allein ein Kita-Platz koste die Stadt jedes Jahr 8000 Euro. Drei neue geplante Kitas mit je 100 Plätzen machten also allein 2,4 Millionen Euro extra im Jahr aus.

Springfelds Fazit während der Ratssitzung: Wenn man nicht mit viel Glück 2023 wieder „eine dramatisch positive Einnahmeentwicklung“ habe, werde man 2023 zur Finanzierung der Kita-Plätze „die Steuern deutlich erhöhen müssen“. Er wolle nicht den Haushalt 2022 feiern und gleichzeitig verschweigen, „was noch auf uns zukommen kann“. Es ist nicht die erste Diskussion um Steuererhöhungen: Auch vor einem Jahr war das Thema auf dem Tisch – über das Jahr hinaus wollten sich die Verantwortlichen damals aber nicht festlegen.

Von Christian Zett