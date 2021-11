Heinrich Freimann bleibt Holtensens Ortsbürgermeister – aber nur noch auf Zeit

Holtensen

Sechs Jastimmen, eine Enthaltung: Auch wenn es vor wenigen Wochen Gerüchte in Holtensen und Boitzum gegeben hatte, Heinrich Freimann sei nicht mehr als Ortsbürgermeister „gesetzt“, stand seiner Wiederwahl nichts entgegen.

Seit 20 Jahren Bürgermeister

„Das wird aber das letzte Mal sein für mich! Danach sind Neue dran“, sagte Christdemokrat Freimann mit Blick auf die Kommunalwahlen in fünf Jahren. Der 65-jährige Landwirt ist seit 20 Jahren das Gesicht der drei Dörfer am südöstlichen Springer Stadtrand.

Die Enthaltung bei seiner Wiederwahl kam von Sabine Schiepanski von den „Freien Wählern“. Kuriose Situation: Die Abstimmung leitet – so will es die Kommunalverfassung – das älteste anwesende Ortsratsmitglied. Das war Freimann. Sich selbst vorschlagen musste der Christdemokrat aber immerhin nicht: Das übernahm in der konstituierenden Sitzung des Ortsrats Jens Tegtmeyer von der neuen Wählergemeinschaft „HoBoWü“, die aus Teilen der SPD hervorgegangen ist und der nachgesagt worden war, selbst den Ortsbürgermeister stellen zu wollen.

Mitglied Benjamin Moß hatte im Voraus unterstrichen: „Heinrich Freimann ist aus unserer Sicht anerkannter Bürgermeister. Wir möchten ihn deshalb weiterhin unterstützen.“ Er habe keine Ambitionen auf das Amt.

Spannende Stellvertreterfrage

Spannend wurde es bei der Stellvertreterfrage. Erstmals gibt es zwei Vizebürgermeister. Darauf habe man sich verständigt, um das starke Auftreten von „HoBoWü“ zu würdigen. Die Wählergemeinschaft kommt auf drei Sitze im Ortsrat. Zur Wahl standen Jonas Pinkerneil (HoBoWü), Christian Deiters (CDU) und Sabine Schiepanski. Pinkerneil und Deiters machten schließlich das Rennen.

An der Spitze ist damit nicht nur Holtensen vertreten, sondern dank Deiters auch jemand aus Boitzum. Diese Aufteilung sei seit der Gebietsreform vor knapp fünf Jahrzehnten gute, gelebte Praxis, so Freimann.

Von Marita Scheffler