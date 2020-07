Wilkenburg

Es ist bisher noch nie ausgefallen, doch wegen Corona ist alles anders: Das für September geplante zweitägige Kürbisfest in Wilkenburg ist ersatzlos gestrichen. Das teilte Kürbisbäuerin Maren Jänsch vom Eldagser Hoflieferant auf Anfrage mit.

Das Kürbisfest gehört zu den größten Veranstaltungen im Hemminger Stadtgebiet. „Es wird auch kein abgespecktes Fest geben“, sagte sie. „Die Gesundheit und Sicherheit geht vor. In diesem Rahmen aber sind sie in diesem Jahr nicht zu gewähren.“ Die Fläche auf dem Hof von Campe sei nun einmal begrenzt.

Kein Kürbisfest im September 2020

Man merkt Jänsch an, dass sie sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat. „Wir müssen schweren Herzens absagen. Dabei haben wir viele Szenarien durchgespielt.“ Eine Zugangsbeschränkung auf dem Hof von Campe aber wäre dem Fest nicht gerecht geworden. Sie bedauere dies nicht nur für die Besucher, darunter viele Stammgäste, sondern auch im Hinblick auf die Aussteller. „Sie hatten bisher wegen Corona keine Einnahmen und hofften auf den Herbst.“

Jänsch sagte, sie sei noch im April davon ausgegangen, dass das Fest wie geplant am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. September, stattfinden könne. Deswegen habe sie auch mit dem Pflanzen von Kürbissen begonnen. Zwischenzeitlich zeichnete sich immer mehr ab, dass die Feier ausfällt. Nun sei der Vorrat an Kürbissen groß. „Wir suchen noch nach einer Möglichkeit, die Kürbisse in Hemmingen zu verkaufen.“

Kürbisfest in Wilkenburg erst wieder 2021

2021 soll es wieder ein Kürbisfest geben – erneut über zwei Tage und wieder am dritten Wochenende im September, also am 18. und 19. September. Im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren einen Besucherrekord verzeichnet. Mehr als 10.000 Besucher strömten bei spätsommerlichem Wetter auf den Hof von Campe, auf dem mehr als 90 Stände aufgebaut waren.

Das erste Kürbisfest gab es vor 17 Jahren, damals als Programmpunkt an einem verkaufsoffenen Sonntag in der Teppichscheune. Seitdem ist das Kürbisfest von Jahr zu Jahr gewachsen und ist heute weit über die Grenzen Hemmingens hinaus bekannt. 2018 konnte erstmals die Marke von 10.000 Besuchern geknackt werden. In jenem Jahr dauerte das Fest auch erstmals zwei Tage. Wegen der steigenden Besucherzahl blieb es auch 2019 dabei und soll auch künftig so sein. 2019 stand das Fest erstmals unter der Regie der Kürbisbäuerin Maren Jänsch vom Eldagser Hoflieferanten. Jänsch aus dem Springer Stadtteil Eldagsen wirkte schon zuvor bei dem Fest in Wilkenburg mit.

Viele Absagen von Großveranstaltungen wegen Corona

Das Kürbisfest fügt sich in eine Reihe von großen Veranstaltungen in Hemmingen ein, die wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Das Spektrum reicht mittlerweile von den Kunsttagen in Arnum im März und dem mittelalterlichen Osterspektakel in Arnum im April bis hin zur Orientierungsrallye des Vereins Spritter im August.

Von Andreas Zimmer