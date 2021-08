Hindernisse für die neue Hallerbrücke bei Eldagsen

Eldagsen/Hallerburg

Die Planungen für den Neubau der Hallerbrücke zwischen Eldagsen und Hallerburg laufen – möglicherweise ins Leere. Denn offenbar wollen nicht alle Eigentümer der angrenzenden Flächen ein öffentliches Wegerecht einräumen.

Alte Brücke wurde abgerissen

Die alte Hallerbrücke war 1913 erbaut worden und nicht nur die kürzeste, sondern auch die sicherste Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen Eldagsen und Hallerburg. Die einzige Alternative ist der Weg über die viel befahrene Landesstraße zwischen Eldagsen und Alferde – die über keinen Radweg verfügt. Das alte Bauwerk war aber so stark einsturzgefährdet, dass die Region den Abriss empfahl – den die Stadt im Dezember umsetzte.

Da die Brücke zwei Kommunen – Springe und Nordstemmen – verbindet, teilen sich beide auch die Planung und die Kosten für das neue Bauwerk. 150 000 Euro sind für den Neubau im Springer Haushalt für dieses Jahr eingestellt. „Wir verhandeln gerade die Verwaltungsvereinbarung mit Nordstemmen, der Fachanwalt hat einen Entwurf für die grundbuchliche Absicherung der öffentlichen Zuwegung zur Brücke fertiggestellt“, sagt Stadtbürgermeister Christian Springfeld. Das Problem: „Wir als Stadt können da nur eine Brücke bauen, wenn die auch von der Öffentlichkeit genutzt werden kann.“ Doch eben gegen diese öffentliche Nutzung scheinen einige der Eigentümer etwas zu haben. „Nicht alle“, betont Springfeld, der am Ball bleiben will: „Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben.“

Bau „möglichst schnell regeln“

Carsten Hische (CDU) hatte in der jüngsten Sitzung des Ortsrats Eldagsen und Mittelrode noch gefordert, die Zuwegung zu der Stelle, wo die Brücke neu gebaut werden soll, aus Richtung Eldagsen möglichst schnell zu regeln. Er befürchtet, dass eine neue Bepflanzung dem quasi im Wege stehen könnte. Denn der Leineverband empfiehlt nach seiner Gewässerkontrolle im Frühjahr, an der Stelle, wo bislang die Brücke stand, Erlenstecklinge zu setzen und Gras einzusäen. Damit soll der Uferbereich stabilisiert werden. Hisches Sorge: Dass die Eschen irgendwann so hoch seien, dass sie aus Naturschutzgründen nicht wieder abgeholzt werden dürfen. „Wir müssen bei dem Thema Zuwegung vorankommen.“

Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf (CDU) erklärte, dass es das Ziel sei, die neue Brücke im kommenden Jahr zu bauen – eine Hoffnung, die vorerst einen Dämpfer erhalten hat.

Von Anne Brinkmann-Thies und Jan-Erik Bertram