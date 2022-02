Hof Nagel: Was die IG Lüdersen an den Investorenplänen bemängelt

Lüdersen

Wie soll das Areal unterhalb der Kirche in Lüdersen in Zukunft aussehen? Jedenfalls nicht so, wie es dem Investor, der den ehemaligen Hof Nagel gekauft hat, vorschwebt, sagen die Mitglieder der „Interessengemeinschaft Baukultur und Dorfentwicklung Lüdersen“ (IG).

„Völlig unsensibler“ Entwurf

„Völlig unsensibel“ gehe der Entwurf mit dem historisch gewachsenen Ortsbild um, finden sie. Die IG, zu der sich einige ortsansässige Fachleute, vor allem Architekten zusammengeschlossen haben, hofft auf strengere Vorgaben von der Stadt.

2018 hatte der Investor das Areal des Nagelhofs gekauft. Ein erster Entwurf für die Neubebauung sah den Komplettabriss des alten Hofs vor, an dessen Stelle zum Teil dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit Tiefgaragen treten sollten.

Für Tim Tschirch von der IG wäre das, „als würde man in einem Naturschutzgebiet, wo ein Wanderweg angemessen wäre, eine Autobahn bauen“.

Der Investor versucht nachzubessern, will das Areal nun kleinteilig parzellieren und zwölf gleiche Einfamilienhäuser bauen, „wie in jedem x-beliebigen Neubaugebiet“. In den historischen Ortskern würde auch das nicht passen, „statt der Autobahn hätten wir eine Bundesstraße“, sagt Tschirch.

„Kein Wissen um den Ort“

Die vorgestellten Ideen würden zeigen, dass der Investor, der sich bei allen Ortsterminen und Dialoggesprächen in Lüdersen bislang von einem Projektleiter vertreten ließ, „kein Interesse und kein Wissen um den Ort hat“, sagt Peter Zenker von der IG, „dabei hat er eine hohe baukulturelle Verantwortung. Die neuen Gebäude ständen dort schließlich über Generationen.“

Die IG wünscht sich für das Areal etwa, dass das alte Fachwerkhaus erhalten bleibt, um das Ensemble mit weiteren Fachwerkhäusern in direkter Nachbarschaft zu erhalten.

Zudem solle die historische Streuobstwiese erhalten werden – aus ökologischen Gründen, aber auch, damit die Sicht von der Bergdorfstraße auf die denkmalgeschützte Marienkirche ungestört bleibt. Auch der Hofcharakter mit der Hufeisenförmigen Anordnung der Gebäude soll zumindest optisch erhalten bleiben, um an die historische Bebauung zu erinnern.

Das müsse den Gewinn des Investors nicht einmal schmälern, sagt Oliver Arndt von der IG: Auch kleinere Grundstücke oder Reihenhäuser würden problemlos Abnehmer finden: „Es geht uns nicht darum, einen wirtschaftlichen Erfolg zu verhindern“, stellt er klar.

„Klare Vorgaben“ der Stadt nötig

Nach Ansicht der IG müsste die Stadt strengere Vorgaben machen, wie das Areal unterhalb der Kirche angemessen bebaut werden darf. Ein städtebaulicher Vertrag würde aus ihrer Sicht nicht reichen – denn sollte der Investor das Interesse verlieren und das Gelände verkaufen, wäre der neue Besitzer nicht daran gebunden. Angemessen für das Bauvorhaben sei ein „vorhabenbezogener Bebauungsplan“, in dem klare Vorgaben gemacht werden, etwa was die Art, die Höhe und die äußere Gestaltung der neuen Häuser angeht: „Die Stadt hat den Instrumentenkasten, um die Interessen der Bürger zu wahren und sie vor die Investoreninteressen zu stellen“, sagt Tschirch, „sie muss ihn aber auch öffnen. Noch ist die Chance nicht vertan.“

Professor Alexander Furche von der IG bringt einen vorgeschalteten Architektenwettbewerb ins Spiel, der sei „in der Regel an einem solch sensiblen Ort Pflicht“ und das Ergebnis helfe, „jegliche Interpretationsspielräume zu vermeiden“.

Wohnraum sei begehrt, Angst, einen Investor zu verprellen, müsse die Stadt aber nicht haben, glaubt Arndt: Die Pandemie habe gezeigt, dass der ländliche Raum immer attraktiver wird, gerade wenn er so dicht an einer Großstadt liegt wie Lüdersen: „Die Dörfer können aktuell Selbstbewusstsein entwickeln.“

Von Jan-Erik Bertram