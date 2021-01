Altenhagen I/Bennigsen/Eldagsen

Die Vorfreude auf den Sommer wird in diesen grauen Tagen bei vielen Menschen immer größer. Falls die Entwicklung der Pandemie einer Urlaubsreise im Weg stehen sollte, ist der Besuch eines Freibades eine willkommene Möglichkeit, eine erfrischende Auszeit vom Alltag zu nehmen. Die Vorbereitungen auf die Freibadsaison laufen bald an. Doch auch in diesem Jahr müssen sich die Besucher in Springes Freibädern wohl auf Einschränkungen einstellen.

Freibad Bennigsen: Anfang März beginnen die üblichen Arbeiten. Das Wasser wird abgelassen, das 50-Meter-Becken gesäubert. „Dafür brauchen wir schon vier, fünf Tage, sonst fluten wir die Gärten“, sagt Martina Riemer, Geschäftsführerin der Gemeinnützige Bäder GmbH. Das Füllen des Beckens nehme zehn Tage in Anspruch. Der Start in die Freibadsaison ist für den 1. Mai geplant. „Bei gutem Wetter könnten wir schon Mitte April anfangen“, so Riemer. Größere Projekte stehen nicht auf der Agenda.

Anzeige

Die Geschäftsführerin hofft in diesem Sommer auf bessere Voraussetzungen. Im vergangenen Jahr machten ihr die diversen Auflagen zu schaffen. „Es war eine anstrengende Saison, das möchte ich nicht noch einmal erleben.“ Obwohl sich statt der sonst über 1000 Besucher maximal 500 Badegäste auf der Anlage aufhalten und höchstens 130 Leute im halbstündigen Rotationsprinzip im Wasser verweilen durften, sei vor allem die regelmäßige Desinfektion eine Herausforderung gewesen.

Freibad Eldagsen: Im Gegensatz zum Vorjahr hat der Eldagser Freibadverein einige infrastrukturelle Veränderungen geplant. Nach Leerung und Säuberung muss das Schwimmbecken gestrichen werden. Das größte Projekt ist eine neue Sprunganlage. Die Konstruktion aus Edelstahl mit Drei- und Einmeterbrett soll den alten Sprungturm ablösen, der nach vielen Jahren erhebliche Rostschäden aufweist. „Es wird sechs bis acht Wochen dauern, ehe das neue Fundament richtig durchgetrocknet ist“, sagt der Vorsitzende Klaus-Jürgen Michel.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 50 000 Euro. Im vergangenen Jahr hat der Freibadverein Angebote von drei Baufirmen eingeholt. Einziger Knackpunkt ist derzeit die Freigabe der zugesicherten Mittel. „Der Antrag wurde von der Stadt genehmigt. Sobald die Mittel fließen, können wir uns mit dem Bauamt abstimmen“, betont Michel, der auf eine zufriedenstellende Saison zurückblickt. „Wirtschaftlich sind wir gut durchs Jahr gekommen.“ Saisonstart ist am 15. Mai geplant.

Waldbad Altenhagen: Der Start in die Saison ist wie gewohnt am Muttertag (9. Mai) geplant. Bei der Vorbereitung stehen die Verantwortlichen vor einer schwer einzuschätzenden Aufgabe. „Es fehlt ein Meter Wasser, das wird jedes Jahr schlimmer. Wir müssen noch herausfinden, woran es liegt“, sagt Klaus Meyer, Vorsitzender des Fördervereins. Ist die undichte Stelle gefunden, haben die Altenhäger eine Sorge weniger.

Wirtschaftlich und personell sei der Förderverein trotz der im vergangenen Sommer abgesagten Open-Air-Konzerte gut aufgestellt. „Der Verlust war nicht groß. Wir haben mit Mitgliedern und Sponsoren darauf hingearbeitet, dass der Laden läuft“, betont Meyer.

Von Dennis Scharf