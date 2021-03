Hohe Inzidenz: Springes Bürgermeister will Kontrollen verstärken

Springe

Warum die Corona-Inzidenzwerte in Springe so hoch sind, weiß auch das Gesundheitsamt der Region nicht. Bürgermeister Christian Springfeld kündigt nun an, er wolle der „gefährlichen Regelmüdigkeit“ entgegenwirken.

Der höchste Inzidenzwert (150) in der Region Hannover, unter anderem ein Ausbruch in einer Kita: In Springe sind die Corona-Zahlen in jüngster Zeit besorgniserregend. Der Trend geht zu jüngeren Infizierten.

Woran das liegt, ist unklar: Die Region Hannover spricht von einem diffusen Infektionsgeschehen. Das heißt: Meist geht es immer nur um einzelne Fälle, die sich summieren. Entwicklungen wie jetzt in der Bison-Kita in der Kernstadt sind da eher die Ausnahme.

Die Situation lässt auch Bürgermeister Christian Springfeld keine Ruhe: „Das beschäftigt mich sogar sehr.“ Was er neben der hohen Inzidenz beobachtet hat: starke Schwankungen. Weil es absolut relativ wenige Fälle gibt und die offizielle Inzidenz sich auf sieben Tage und 100 000 Einwohner berechnet, machen schon einzelne Fälle große Unterschiede aus.

Laut Springfeld verändert rechnerisch eine einzige infizierte oder genesene Person den Inzidenzwert um einen Wert von 3,33 – „nach oben wie nach unten“. Ganz untätig will Springfeld dem Geschehen indes nicht gegenüberstehen: Er habe diese Woche im städtischen Krisenstab deutlich gemacht, „wie wichtig es gerade jetzt ist, trotz akuter Personalengpässe, mit mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsamt einer gewissen, ebenso verständlichen wie gefährlichen Regelmüdigkeit entgegenzuwirken“. Soll heißen: Dort, wo es Fehlverhalten und Verstöße gibt, sollen die Menschen merken, dass kontrolliert und sanktioniert wird.

Überlegungen zu Öffnungen verfolgt Springfeld angesichts der Werte in Springe und Region mit arg gemischten Gefühlen: So muteten „die aktuellen Lockerungsdebatten reichlich skurril an“, sagt er. Er will mit der Region in Kontakt bleiben – „vor allem, um zu klären, ob es Schwerpunkte im Infektionsgeschehen gibt, auf die wir vor Ort reagieren können. Derzeit ist das nicht der Fall.“

Von Christian Zett