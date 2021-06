Holtensen

Der Wunsch, in Holtensen neue Bauplätze zu schaffen, beschäftigt den Ortsrat Holtensen und Boitzum schon lange. Bereits im Januar 2017 habe der Ortsrat beschlossen, die Siedlungsentwicklung der beiden Dörfer in den Blick zu nehmen, erinnerte Ortsbürgermeister Heinrich Freimann (CDU). Nun endlich habe die Verwaltung dem Ortsrat eine Mitteilung gemacht. Mit dem Ergebnis: „Wir haben nichts.“

Lediglich drei bis fünf neue Grundstücke hatte sich der Ortsrat für Holtensen gewünscht. „Damit die erwachsen gewordenen Kinder, die hier in Holtensen bleiben wollen, selbst bauen können“, erläuterte Freimann während der Sitzung des Ortsrates am Mittwoch.

Kein Verkauf gewünscht

Das wäre auch konform gegangen mit dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RRP), das den Zuwachs im Ort von 5 Prozent innerhalb von zehn Jahren erlaube. Doch alle möglichen innerörtlichen freien Flächen, die von der Verwaltung in den Blick genommen worden seien, gehörten Privatpersonen, die ihren Grund und Boden nicht verkaufen wollten.

Den Vorschlag des Ortsrats, im südlichen Bereich der Kreisstraße ein oder zwei Grundstücke auf landwirtschaftlichen Nutzflächen erschließen zu können, habe die Verwaltung abgelehnt, so der Ortsbürgermeister. Begründet wurde das unter anderem mit der Verkehrssituation. Doch die neuen Häuser wären viel weiter entfernt von der Kreisstraße als etwa in Wülfinghausen, wo der Ortsrat schon seit Jahren für eine Geschwindigkeitsbegrenzung kämpft. „Wir hatten den zuständigen Fachdienst auch nach den entsprechenden Gesetzesvorlagen gefragt“, sagte Freimann. Dazu aber gebe es in der Mitteilung keinerlei Angaben. „Nun wissen wir nach mehr als vier Jahren nur, was in Holtensen nicht geht“, ärgert er sich.

Ein mögliches Neubaugebiet in zweiter Reihe der bestehenden Häuserreihe Am Wischkamp hatte der Ortsrat selbst abgelehnt. Dort hätten nach einem Vorschlag der Verwaltung mehr als 20 Grundstücke erschlossen werden sollen. „Das hätte aber die Infrastruktur im Ort gesprengt“, so Freimann.Dass innerorts auf dem Gelände eines alten landwirtschaftlichen Betriebs drei neue Bauplätze entstehen könnten, berichtete Benjamin Moß (SPD). Dafür sollte der Ortsrat in jedem Fall ein Gehörrecht haben, sagte er.

Thema öffentlich behandelt

Statt wie ursprünglich vorgesehen im nicht öffentlichen Teil der Sitzung behandelten die Ortsratsmitglieder das Thema Siedlungsentwicklung in Abstimmung mit der Verwaltung öffentlich, um Transparenz zu schaffen.

Nun soll am 1. September – und damit vor der Kommunalwahl – noch einmal eine Ortsratssitzung stattfinden, zu der ein Vertreter des zuständigen Fachdienstes 61 eingeladen werden soll. Das haben die Ortsratsmitglieder in ihrer Sitzung jetzt einstimmig beschlossen.

Von Anne Brinkmann-Thies