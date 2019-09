Springe

Die Fichten müssen raus – wegen des Borkenkäfers, der sich munter durch den Wald frisst. Und auch immer mehr Buchen müssen gefällt werden, weil die Trockenheit sie den Überlebenskampf verlieren lässt. Allerdings wird das Baumfällen immer gefährlicher für die Forstwirte – und das hat ebenfalls mit der Trockenheit zu tun.

„Uns geht es bei Weitem nicht so schlecht wie den Kollegen im Hartz oder Solling“, sagt Forstamtsleiter Christian Boele-Keimer, „dort sind Schäden ganz deutlich zu sehen.“ Große Schadeflächen, bei denen ganze Waldbereiche kahl sind, gebe es im Deister – noch – nicht. Dennoch kämen auch hier etliche Schäden vor. Und die kranken oder bereits toten Bäume müssten gefällt werden. Das allerdings ist, wegen der Trockenheit, mit neuen, unkalkulierbaren Gefahren für die Forstwirte verbunden, weiß Boele-Keimer: „Während der Fällung geht einer Erschütterung durch den Baum – und das kann dazu führen, dass tote Äste abgeworfen werden.“ Die Trockenheit habe die Bäume nämlich so sehr geschwächt, dass die Pflanzen nicht mehr alle Bereiche mit Nährstoffen versorgen, mit der Konsequenz, dass auch gesund aussehende Pflanzen plötzlich Äste verlieren. Und für Forstwirte kann das fatale Folgen haben.

Landesforsten bereiten Warnschilder vor

Für Spaziergänger bereiten die Landesforsten deshalb eigens Warnschilder vor, die in den nächsten Tagen aufgestellt werden sollen. „Man sollte einfach darauf vorbereitet sein“, sagt Axel Gerlach, Revierförster im Köllnischfeld. Das gilt auch für die Forstwirte, die im Deister Holz ernten. „Für sie ist das Risiko unkalkulierbar geworden“, weiß Gerlach. Deshalb verzichten die Landesforsten auf Holzeinschlag im Laubwald, während die Bäume noch Blätter tragen. Denn durch die Blätter wird die Sicht auf benachbarte Bäume erschwert, wodurch sich das Risiko noch schwerer kalberechnen lässt. Aber auch um Kollegen besser beobachten zu können, startet diese Form der Ernte erst, wenn die Blätter weg sind.

Holzernte mit dem Terminator

„Unsere Forstwirte sind Profis, sie kennen die Gefahr“, sagt Gerlach. Aber durch die plötzliche und dramatische Trockenheit sei die Stabilität eines Baumes für den Waldarbeiter schwer einschätzbar. Und: Unsichere Bäume werden überhaupt nicht gefällt. Wenn ein Baum erkennbar riskant zu fällen ist, werden Maschinen wie Hubsteiger oder Bagger eingesetzt. Neu auf dem Schirm haben die Landesforsten ferngesteuerte Fällhilfen, eine davon ist im Forstamt Saupark während eines Pilotversuchs zum Einsatz gekommen: Sie hört auf den martialischen Namen Terminator und soll es ermöglichen, dass Waldarbeiter den Baum aus sicherer Distanz umwerfen können. Die Ausschreibung für einen fernbedienbaren Fällkeil, der einen ähnlichen Effekt haben soll, läuft bei den Landesforsten und soll im November abgeschlossen sein.

Konsequenzen für den Wald

Die Konsequenzen aus der Trockenheit: Nicht nur die Fällmethoden ändern sich, wegen der extremen Trockenheit, sondern auch die Planung des Waldes der Zukunft. Forstamtsleiter Chrisitian Boele-Keimer sagt, dass eine Expertengruppe neue Baumartenempfehlungen für den Landeswald herausgegeben hat. Am gefährdetsten ist demnach die Fichte, an zweiter Stelle kommt schon die Buche. Unterm Strich werde weniger Fichte gepflanzt. Boele-Keimer: „Wir müssen heute Baumarten pflanzen, die an Orten leben, an denen es heute so warm ist, wie es bei uns in 40 Jahren mal sein wird.“ Das bedeute nicht, dass der Wald binnen weniger Jahre radikal umgebaut werde: „Wir werden nichts brutal ändern, es geht nur um 0,5 Prozent der Baumanteile.“

Von Ralf T. Mischer