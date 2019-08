Springe

Noch in diesem Jahr soll der Rat entscheiden, ob Springe sich an einem Projekt gegen Hundekot beteiligt. Das kündigt Fachbereichsleiterin Hanna Kahle an.

Im Februar hatte Burkhard Küppers seine Pläne öffentlich vorgestellt: Der Gründer der Initiative gegen Hundekot in Deutschland (kurz und prägnant: Ighid) will in Springe das schaffen, was er in seiner Heimat Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen auf die Beine stellte: die Menschen für den Kampf gegen Hundekot zu sensibilisieren – und so mit Aufklärung statt mit Druck die Zahl der stinkenden Tretminen auf den Bürgersteigen zu reduzieren.

Mehr Hundekotbeutelspender aufstellen

Schon im Frühjahr hatte Bürgermeister Christian Springfeld angekündigt, er wolle dem Rat vorschlagen, 30 000 Euro in eine Ighid-Teilnahme zu investieren; unter anderem sollen mehr Hundekotbeutelspender aufgestellt werden.

Passiert ist bislang aber nichts. Kahle erklärt nun, man wolle Ighid und Küppers zunächst damit beauftragen, ein Konzept zu erstellen und in dem Zuge auch Kosten zu nennen: „Wir wollen wissen, welche Probleme in Springe da sind, was man genau dagegen tun kann und was all das kostet“, sagt Kahle. Die Ergebnisse dieses Konzepts wolle man dann zur Entscheidung der Politik vorlegen. Kahle geht davon aus, dass das noch dieses Jahr passiert: „Es kommt aber darauf an, wie lange die Erstellung des Konzepts dauert.“

Tönisvorst empfiehlt das Hundekot-Projekt Ighid

In Tönisvorst ist man zufrieden mit der Ighid-Arbeit: Bürgermeister Thomas Goßen empfahl auf Anfrage dieser Zeitung die Teilnahme. In Tönisvorst – die Stadt ist fast exakt so groß wie Springe – hatte die Initiative zunächst per Bürgerbefragung Hundekotproblemzonen ermittelt, um die idealen Standorte für neue Beutelspender zu finden.

Dazu gab es Kinderaktionen, aber auch Vorträge, etwa von einer Tierrechtsanwältin und einer Tiertrainerin. Hundehalter bekamen Tipps – und für den eigenen Vorgarten Schilder, um ihren Nachbarn signalisieren zu können: Hier gibt es Beutel – falls ihr eure eigenen vergessen habt.

Von Christian Zett