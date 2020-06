Hygieneauflagen für Feuerwehr in Springe kosten 430 000 Euro

Springe

Mit der verschmutzten Einsatzkleidung ins Feuerwehrauto steigen, die Klamotten in den Spind hängen und irgendwann zum Waschen mit nach Hause nehmen – gesund ist das auf Dauer nicht. Die Stadtfeuerwehr hat ein umfassendes Hygienekonzept erstellt. Um die neuen Auflagen zu erfüllen, müssen allein in den nächsten fünf Jahren 430 000 Euro investiert werden.

„Wenn‘s früher brannte, war das Eiche natur. Heute verschmort Plastik“, versuchte Christdemokrat Friedrich Mattiszik zu erklären, worum er das Konzept „Hygiene im Dienstbetrieb der Feuerwehr“ für absolut nötig hält. Zwei Mitglieder der Stadtfeuerwehr stellten das Papier – es umfasst 40 Seiten – im Feuerschutzausschuss vor.

Im Kern geht es darum, dass Brandrauch den Organismus schädigt, mit weitreichenden Folgen für die Gesundheit der Feuerwehrmänner und -frauen. Die Aktiven müssen deshalb schon am Einsatzort ihre kontaminierte Kleidung ablegen können. Als Umkleiden werden Pavillons oder Zelte benötigt, für die es eine gute Beleuchtung geben muss. Auch alle verschmutzten Geräte müssen vor Ort verpackt werden.

Die beiden Konzeptersteller sprachen von einem „Riesenaufwand“ – bis hin zu einer Dokumentationspflicht, die für einen Zeitraum von 40 Jahren gilt. Zu den Auflagen gehört auch, dass die Ehrenamtlichen entweder im Feuerwehrhaus duschen oder zu öffentlichen Duschen, zum Beispiel in Sporthallen, gebracht werden müssen. Auch die kontaminierten Autos müssen gereinigt werden.

Laut Stadtbrandmeister Herbert Tschöpe wird die Einsatzkleidung derzeit erst in Säcke und dann in Kartons gepackt und per Post zu einer Spezialreinigung geschickt. Optimal sei auch das nicht. Das Konzept soll feuerwehrintern verabschiedet werden. Große Änderungen sind allerdings nicht mehr zu erwarten.

Von Marita Scheffler