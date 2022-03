Springe

Mehrere Wochen nach der großen Aufregung um die Ausweitung der Fußgängerzone bleibt das Thema akut: Gerade hat sich eine Arbeitsgruppe des Stadtentwicklungskonzepts mit großer Mehrheit für die Umwandlung von Oberntor und Niederntor ausgesprochen. Aber es gibt auch zahlreiche weitere Vorschläge rund um das Thema Verkehr – etwa eine neue Fahrradstraße.

Kleine Gruppe fällt eindeutiges Urteil

Neun Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung der Arbeitsgruppe „Mobilität und Erreichbarkeit“. Zu diesem und verschiedenen anderen Themen hatte der Springer Ortsrat eingeladen, um so die Meinung der Bevölkerung einzuholen. Zahlenmäßig war die Gruppe bei dem von Antje Retzlaff (Grüne) moderierten Treffen eher klein – um so größer und eindeutiger fällt ihr Urteil aus: Laut Protokoll des ISEK-Treffens „sprach sich eine große Mehrheit der Anwesenden für die Einrichtung einer Fußgängerzone in den Straßen zum Oberntor und zum Niederntor aus“. Mit genau diesem Vorstoß – zumindest als Experiment – hatten Grüne und SPD vor gut einem Monat eine breite wie kontroverse Debatte ausgelöst. Nach massiver Kritik zogen sie ihren Antrag zurück.

Und ganz ohne Gegenwehr ging es auch in der jetzigen Runde nicht vonstatten: Geschäftsfrau Dorothea Nagel, die mit ihrem Mann Klaus den Springer Ratskeller besitzt, sprach sich „vehement gegen eine Fußgängerzone in den Straßen Zum Oberntor und Zum Niederntor aus“, heißt es in der Mitschrift.

Sorge um Erreichbarkeit

Ihre Sorge: Ohne direkte Auto-Erreichbarkeit sei die Nutzung des Gebäudes mit Restaurant und Veranstaltungsräumen kaum noch wirtschaftlich. In der Gruppe hieß es, für Betreiber und Lieferverkehr solle das Gebäude erreichbar bleiben – Besucher könnten „in unmittelbarer Nähe“ parken. Genauer solle es am Ende von Obern- und Niederntor sowie in Höhe Markt (St.-Andreas-Straße) mehrere Ladezonen und Kurzzeitparkplätze geben.

Der Wunsch des Arbeitskreises bezieht sich aber nicht nur auf die Fußgängerzone – sondern auf umfassende Verkehrsänderungen: Die Runde war sich „einig, dass der motorisierte Individualverkehr möglichst reduziert und verlangsamt werden muss“, heißt es in der Zusammenfassung des Treffens. Springe müsse attraktiver für den Rad- und Fußverkehr sowie für den öffentlichen Nahverkehr werden. Die verschiedenen Verkehrsformen, also auch das Auto, dürften aber nicht gegeneinander ausgespielt werden: Es gelte, Rücksicht auf die zu nehmen, „die aus verschiedenen Gründen auf das Auto angewiesen sind.“

Verkehrskonzept soll gut durchdacht sein

Um all das umzusetzen, brauche Springe „ein breites und gut durchdachtes Verkehrskonzept“, das alle Interessen berücksichtige. In diese Richtung geht auch eine Forderung, die die niedersächsische Regionalministerin Birgit Honé im Interview mit dieser Zeitung geäußert hatte: Sie fordert Springe auf, sich von der reinen Frage nach dem Autoverkehr in der Stadt zu lösen.

Weitere Forderungen der ISEK

Neben der Forderung nach einer Ausweitung der Fußgängerzone will die Arbeitsgruppe in Sachen Verkehr auch diese Dinge ins neue Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aufnehmen:

Die Ausweisung einer Fahrradstraße zwischen Osttangente und Innenstadt – etwa auf der Friedrichstraße.

Auf einer Fahrradstraße hat der Radverkehr Vorrang, es gilt Tempo 30 und Fahrräder dürfen grundsätzlich nebeneinander fahren. Autos müssen sich im Zweifel unterordnen.

An Osttangente und Bahnhof sollen Mietfahrräder zur Verfügung stehen, damit Autofahrer umsteigen können.

Bessere Erreichbarkeit der Osttangente mit Bussen und Fahrrädern. Wer seinen Führerschein abgibt, soll etwa mit einer Jahreskarte für die Öffis belohnt werden.

Mehr Stellplätze für Fahrräder in der Innenstadt – mit genügend Platz für Anhänger oder Lastenräder

Weitere Öffnung des Sprinti-Rufbusses für Menschen ohne Smartphone: Bisher liegt der Schwerpunkt der Buchung bei einer App.

Mehr Einbahnstraßen im Zentrum

Ein neuer Fahrradweg zwischen Springe und der Siedlung Dahle (Hamelner Straße)

Ein Shuttle-Kleinbus für den Innenstadtbereich

Eine neue Verbindung zwischen dem Kreisverkehr Hamelner Straße und dem Bahnübergang Deisterpfortenweg, wo auch der zweite Bahnhof entstehen soll.Insgesamt beschäftigen sich die ISEK-Workshops des Ortsrates mit vier Themen: Neben dem Verkehr geht es auch um Wirtschaft, Daseinsvorsorge und Siedlungsentwicklung. „Die Resultate sollen dann Ende April in die Gemeinschaftsveranstaltung der CIMA einfließen“, verspricht Ortsbürgermeister Uwe Lampe. Das Unternehmen CIMA begleitet und steuert den ISEK-Prozess.

Von Christian Zett