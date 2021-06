Bennigsen/Eldagsen

Große Hitze, praller Sonnenschein – eigentlich ein Traum für Freibadbetreiber. In Zeiten von Corona-Beschränkungen kann das Wetter aber auch zu gut sei. Martina Riemer, Chefin des Bennigser Freibads, kann ein Lied davon singen.

Nur 500 Badegäste dürfen rein

Donnerstag, 15.15 Uhr. Die Sonne strahlt, das Thermometer zeigt über 30 Grad – und die Warteschlange vor dem Bennigser Freibad zieht sich bis zur Hauptstraße. Die Menschen warten darauf, dass Plätze frei werden, denn die Corona-Regeln besagen, dass Riemer nur 500 Gäste einlassen darf.

Schlangen bilden sich auch im Bad. Denn nur 150 Badegäste dürfen gleichzeitig ins Wasser. Deshalb gibt es vom Liegebereich aus nur einen Durchgang zum Becken und einen Ausgang.

Am Eingang werden Armbänder ausgegeben, am Ausgang wieder eingesammelt. Alle 20 Minuten macht Riemer eine Durchsage, dass die Badenden das Becken verlassen müssen, um die Wartenden reinzulassen.

Nicht alle wollen gleich hören, andere stellen sich sofort wieder an oder drängeln sich in den Schlangen vor, sagt Riemer: „Es wäre viel einfacher, wenn es die Beschränkungen nicht gäbe“, findet sie – auch unter Pandemiegesichtspunkten, „denn dann würden keine Warteschlangen entstehen.“

Es kommt auch vor, dass die Badegäste die Eintrittsmarken, die sie am Eingang bekommen, mitgehen lassen. Das bringe nichts, sagt Riemer: „Ich lasse keinen mit einer mitgebrachten Marke rein.“

Die Folge: „Wenn nur noch 420 Marken da sind, kommen eben nur noch 420 Leute rein“, sagt die Freibadchefin heiser. Die Stimme ist von den vielen Durchsagen mitgenommen, „und weil das Telefon nicht stillsteht“.

Immerhin: Die Stelle des Schwimmmeisters, der kurz nach Saisonstart gekündigt hatte, ist wieder besetzt. „Ich habe eine Schwimmmeisterin gefunden“, sagt Riemer. Die fängt allerdings erst am 1. Juli an, „bis dahin muss ich es selbst mit den DLRG-Leuten schaffen“, sagt Riemer. Das zehrt: „Am Donnerstag war ich 17 Stunden im Bad – auf Dauer geht das nicht.“ Deshalb freut sie sich auf die kommende Woche: „Dann soll es nicht ganz so heiß werden.“

„Die Leute warten geduldig“

Auch im Eldagser Freibad war am Donnerstag die Kapazitätsgrenze von 300 Gästen erreicht. Aber „die Leute stellen sich geduldig an und warten“, sagt Schwimmmeisterin Christine Friedrich. 60 Kinder dürfen in Eldagsen ins Nichtschwimmer-, 80 Gäste ins Schwimmerbecken.

Probleme gebe es nicht, sagt Friedrich: „Ich zähle und sage Bescheid, wenn es zu voll wird. Ich kann mich nicht beschweren. Alle sind froh und glücklich, dass wir geöffnet haben.“

Von Jan-Erik Bertram