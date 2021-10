Kein Licht ohne Schatten. Die Politik ist froh über eine neue Fläche in Völksen, auf der eins der vielen Projekte zur Dorfentwicklung realisiert werden könnte – der aktuelle Nutzer der Fläche dagegen fürchtet um seine Existenz.

„In der Ahnt“ in Völksen keine Option für Edeka

Völksen - „In der Ahnt“ in Völksen keine Option für Edeka

Völksen - „In der Ahnt“ in Völksen keine Option für Edeka