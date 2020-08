Springe

Die Wildräude geht um, berichten die Jäger – zumindest im Kreis Hameln-Pyrmont. In den Springer Revieren scheint die Tierkrankheit aber kein großes Problem darzustellen. „ Räude ist immer wieder mal ein Thema, aber in diesem Jahr haben wir sie nicht wahrgenommen“, sagt etwa Christian Boele-Keimer, der Leiter des Forstamts Saupark.

Räude ist eine hochansteckende Krankheit, bei der sich Milben im Fell der Tiere einnisten – bei Menschen würde man von der Krätze sprechen. Die Tiere leiden und verenden kläglich. Betroffen seien häufig Füchse, aber auch Waschbären, sagt Boele-Keimer. Bei beiden Arten habe die Population in den heimischen Wäldern stark zugenommen, „das birgt natürlich die Gefahr, dass sich Räude oder Staupe ausbreiten“, sagt Stadtförster Bernd Gallas.

Auch ihm ist kein gravierender Anstieg der Räude in den Springer Wäldern bekannt – wenn es dazu käme, würde es ihn allerdings nicht wundern, „wegen des hohen Bestands“, sagt Gallas. Weil es wegen der letzten milden Winter viele Mäuse gebe, stünden die Füchse gut im Futter und könnten sich also gut vermehren.

Es sei wichtig, die Fuchspopulation „auf einem Level zu halten, dass die Krankheit sich nicht zu stark ausbreitet“, sagt Gallas. Dafür sorgen die Jäger. „Wir schießen gerade eine Menge Füchse, um den Bestand gering zu halten“, sagt denn auch Volker Gniesmer, der Vorsitzende der Springer Jägerschaft. Aber auch er sieht bei der Räude aktuell „keine große Welle“, lediglich vereinzelte Fälle „tauchen immer mal wieder auf“.

Oft finde man an der Räude verendete Tiere aber nicht, sagt Kreisjägermeister Reinhard Ebeling aus Boitzum, „die ziehen sich irgendwo zum Sterben zurück.“ Er bestätigt: Die Krankheit tauche immer wieder mal auf, derzeit etwa bei einem Jagdnachbarn in Sorsum, „ist aber kein gravierendes Problem“. Noch weniger sei übrigens die Tollwut ein Thema, „die hatten wir seit Jahren nicht mehr“.

Dennoch ist die Zahl der abgeschossenen Füchse im Bereich der Jägerschaft Springe, zu der die Reviere in der Kernstadt und den Ortsteilen sowie in Pattensen mit fast allen Ortsteilen zählen, im Jagdjahr 2019/20 von 211 auf 262 gestiegen. Gallas weist darauf hin, dass auch Hunde sich mit Räude infizieren können. „Die Leinenpflicht hat ja am 15. Juli geendet, die Hunde laufen jetzt wieder frei und können sich leicht anstecken“, sagt er und empfiehlt den Besitzern, „dass sie dafür sorgen, dass die Hunde bei ihnen bleiben.“

Von Jan-Erik Bertram