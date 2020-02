Jahresversammlung der Feuerwehr Holtensen

Holtensen

Die Feuerwehr Holtensen blickt auf ein ruhiges Jahr zurück: 2019 wurden die Ehrenamtlichen zu fünf Einsätzen alarmiert, drei davon waren technische Hilfeleistungen, berichtete Ortsbrandmeister Thomas Wozny während der Jahresversammlung.

Im April mussten die Einsatzkräfte eine Katze retten, die durch ein geöffnetes Dachfenster auf das Dach geklettert war und sich nicht mehr zurücktraute. Im Juli rückten die Holtenser zur Unterstützung bei einem Flächenbrand bei Alvesrode an und versorgten die Einsatzkräfte vor Ort mit Getränken. Ende August wurden die Ehrenamtlichen zum Kloster Wülfinghausen gerufen. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Im November streuten die Einsatzkräfte eine Ölspur in Holtensen mit Bindemittel ab. Insgesamt vier Mal war der Verpflegungstrupp im vergangenen Jahr im Einsatz, bilanzierte Wozny. Derzeit sind 29 Mitglieder im aktiven Dienst, vier Frauen und 25 Männer. Die Jugendfeuerwehr besteht aus drei Jungen und einem Mädchen. Zur Altersabteilung gehören elf Kameraden. Außerdem gibt es 98 fördernde Mitglieder, die zur Feuerwehr gehören, insgesamt also 142 Mitglieder.

Doch die Ehrenamtlichen investierten auch viel Zeit in Veranstaltungen und andere Aktionen, berichtete Wozny. Im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr eine Art Vitrine mit Ausstellungsstücken aufgestellt. Zu sehen sind dort historische Geräte, unter anderem eine alte Handdruckspritze aus dem Jahr 1902. Knapp 300 Arbeitsstunden investierten die Mitglieder in dieses Projekt. Aber auch zahlreiche Dienstabende oder Kommandositzungen standen im Programm, ebenso wie Fortbildungen, unter anderem für den Digitalfunk. 76,5 Dienststunden hat hingegen die Jugendfeuerwehr geleistet, berichtete deren Leiterin Denise Böttger. Während der Versammlung wurde Teut Hawlitschka zum stellvertretenden Jugendwart gewählt.

Geehrt wurde Oberfeuerwehrmann Sascha Pieper für seine 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Auch Jennifer Moß sollte diese Ehrung erhalten, sie war allerdings nicht anwesend. Otto Pieper erhielt die Ehrennadel des Feuerwehrverbands.

Von Horst Voigtmann