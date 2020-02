Jahresversammlung der Schützengilde Eldagsen

Eldagsen

Von Stillstand kann bei der Eldagser Schützengilde keine Rede sein. Im vergangenen Jahr haben die Vereinsmitglieder ihr Schützenhaus renoviert, aber auch die Kleinkaliber- und Luftgewehranlage auf Vordermann gebracht. So seien zum Beispiel zeitgesteuerte Heizstrahler an den Schießständen montiert worden, berichtete der Vorsitzende Hermann Ruhe.

Ruhe hatte gleich noch eine gute Nachricht zur Jahresversammlung der Schützengilde mitbringen können: Zum Jahresende wurde ein neuer Pächter für das Schützenhaus gefunden – mehr als eineinhalb Jahre dauerte die Suche. Jana-Emily Hellige hat mit ihrer Mutter Gisela die Gaststätte an der Schützenstraße 15 übernommen.

Erfolgreich sei auch die Teilnahme an den zahlreichen Wettkämpfen gewesen, darunter mehrere Pokalschießen. Einige Mitglieder vertraten den Verein auch auf Kreis- und Landesebene sowie bei Rundenwettkämpfen und Meisterschaften, berichtete Ruhe während der Jahresversammlung, an der mehr als 20 der insgesamt 102 Mitglieder teilnahmen. 16 Mitglieder gehören der Jugend- und Schülergruppe an.

Ruhe und sein Stellvertreter Horst Kaiser waren auch im Schützenrat bei den Planungen für das städtische Freischießen beteiligt. Im vergangenen Jahr sei das Fest für Kinder attraktiver gewesen, stellte Ruhe fest. So gibt es zum Beispiel jährlich einen großen Kinderumzug, bei dem die Jüngsten durch den Ort marschieren. Anschließend gab es auf dem Festplatz auch ein Programm für den Nachwuchs.

Der Vizevorsitzende Kaiser nutzte die Versammlung, um die Mitglieder auf die Schießstandverordnung hinzuweisen. Beim Umgang mit Waffen und Munition müssten immer die Vorschriften eingehalten und den Anweisungen der Aufsichtführenden Folge geleistet werden. Beim Transport von Waffen und Munition müssten der Transportschein und die Waffenbesitzkarte mitgeführt werden, wobei Waffen und Munition getrennt und sicher zu transportieren seien.

Wer Waffen zu Hause hat, sei nach dem Waffengesetz verpflichtet, die Sportgeräte in den vorgeschriebenen Behältnissen aufzubewahren.

Nach der Versammlung haben die Teilnehmer noch beisammen gesessen und gemeinsam gegessen.

Von Horst Voigtmann