Jahresversammlung des Reitvereins Eldagsen

Eldagsen

Eine große Sorge kann der Reitverein Eldagsen hinter sich lassen. Das Dach der Reithalle ist erneuert und macht selbst bei größerem Wind keine bedrohlichen Geräusche mehr. Das konnte Stephanie Rank, die erste Vorsitzende der Eldagser Reiter am Sonnabend bei der Jahresversammlung des Vereins bekannt geben.

Um die Finanzierung des Daches in Angriff zu nehmen, zeigte der Verein viel Kreativität, konnte Spenden akquirieren, bekam zinslose Darlehen in Aussicht gestellt und engagierte sich im Wisentgehege durch das Begleiten von Aktionen. Die letzte Hürde wurde durch die Zusage des Regionssportbundes genommen, der mit knapp 16 500 Euro einen großen Beitrag der Gesamtkosten von 58 000 Euro zusagte. Für den Vorstand sprach Rank all denen, die sich für die Dachsanierung engagiert hatten, einen herzlichen Dank aus.

Allerdings, so musste die Vorsitzende einräumen, seien damit noch nicht alle Sorgen erledigt. Dringend müsse das Strohlager saniert werden.

Bevor es an die anstehende Wahl des Vorstands ging, wurde den Mitgliedern eröffnet, dass Regina Benz für die Position der stellvertretenden Kassenwartin nicht mehr zu Verfügung steht. Benz räumte allerdings ein, dass sie die Mitgliedsbeiträge für das laufende Jahr noch einziehen werde, um danach alles ordnungsgemäß zu übergeben. Für den Einsatz der Juristin im Interesse des Vereins bedankte sich der Vorstand mit einem Blumenstrauß.

Die Wahl des neuen Vorstands verlief ohne besondere Überraschungen. So wurden die erste Vorsitzende Stephanie Rank, die zweite Vorsitzende Astrid Bahlmann Schriftführerin und Pressewartin Iris Tauber und Kassenwartin Kirsten Wendt wieder ewählt. Als zweiter Kassenwart stellte sich Thomas Beelte zur Wahl und sorgte für Heiterkeit unter den Mitgliedern. Er machte deutlich, wenn er vor der Tür stehe, werde seine überdurchschnittliche Körpergröße ein gutes Argument für säumige Zahler sein, ihren Vereinsbeitrag doch besser schnell zu entrichten.

Für das aktuelle Jahr 2020 werde der Reiterverein sich wieder zwei Tage im Rahmen des Ferienpassprogramms engagieren. Geplant ist es für den Zeitraum vom 20. bis 22. Juli. Weiterhin wurde ins Auge gefasst, eine Exkursion zur Pferderennbahn „Neue Bult – Langenhagen“ anzubieten. Eine Anfrage des Jugendzentrums liege vor, in der Reithalle einen Schnuppertag für Mädchen anzubieten. Bei Mädchen sei das Interesse für den Reitsport ausgeprägter als bei Jungen. Es könne daher sinnvoll sein, ein spezielles Angebot für Jungen zu machen, um nicht nur Mädchen für die Reiterei zu interessieren.

Von Horst Voigtmann