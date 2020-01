Alvesrode

Twick sagte, er stehe teilweise allein auf weiter Flur und könne vieles, zum Beispiel die Erstellung der Jubiläumsbroschüre „100 Jahre VfV“, allein nicht mehr stemmen. Doch es war sein Vorgänger Olaf Schalk, der ihm ins Gewissen redete und ihn zu einer Wiederwahl bewegen konnte.

Und auch das Problem mit der Erstellung der Jubiläumsbroschüre wurde noch vor der Wahl behoben: Vier Mitglieder werden sich nun mit daran beteiligen.

Eine weitere Baustelle ist die Flutlichtanlage, die in die Jahre gekommen ist und auf LED umgerüstet werden soll. Doch hier gab es das nächste Problem. Teile des Geländes seien nicht in Vereinsbesitz und gehören der Stadt, die es dem Verein mal schenken wollte, aber es bis heute nicht getan hat, so Twick.

Aktuell stehen 363 Mitglieder auf der Beitragsliste. 50 Neueintritten stehen allerdings 36 Austritte gegenüber. Trotzdem sei ein kräftiger Mitgliederzuwachs erkennbar, berichtete Kassenwart Volker Hinze und legte die Zahlen für das vergangene Jahr vor.

Etwa 75 Mitglieder und Gäste, fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, hatten sich in der Helmut-Schmieder-Halle versammelt und lauschten den Berichten. So stellt die Bogensparte mit Arno Arends den deutschen Hallenmeister der Bogenschützen im Behindertensportverband. Die 63 Mitglieder starke Sparte ist bei Turnieren und Wettkämpfen stets auf Podestplätzen und auf den vorderen Rängen wiederzufinden. Mit einer Männer- und einer Frauemmannschaft ziehen sie auch 2020 wieder in die Wettkämpfe. Im Wisentgehege sind sie bei den Rudeltagen und dem Hubertusfest eine feste Größe.

Erstmalig in der 100-jährigen Vereinsgeschichte hat der Sportverein seit Sommer 2019 eine Frauenfußballmannschaft. Trotz fehlender Spielpraxis wurde sie in der Kreisklasse als Siebenerteam zum Spielbetrieb angemeldet und wird vorerst ohne Spielwertung ihre Erfahrungen sammeln. Über der Männermannschaft hängen noch dunkle Wolken, denn ohne Punktgewinn belegen sie aktuell in der 4. Kreisklasse den letzten Tabellenplatz.

Einen richtigen Lauf beweist die Laufsparte. Mit dem Wisent-Run im Wisentgehege haben sie ein über die Grenzen der Region hinausgehendes Laufevent auf die Beine gestellt, dessen Fortsetzung am 7. August stattfindet.

Mehr aktive Spieler wünscht sich die Leiterin der Tischtennissparte, Kathrin Flügge. In der kommenden Saison müssen sie die Zahl ihrer Mannschaften aufgrund Spielermangels in den Jugend- und Erwachsenenbereichen reduzieren. Rückläufig seien auch die Teilnehmerzahlen beim Rehabilitationssport, berichtete Andrea Dettmer-Flügge unter anderem aus der Turnsparte, die aber auch einen Mitgliederzuwachs vermeldete.

Von Reinhold Krause