Springe

Bei der städtischen Jugendpflege tut sich gerade einiges: „Wir werden uns personell besser aufstellen“, so Fachbereichsleiterin Hanna Kahle. Denn die beiden Jugendpfleger Katrin Lienhard und Leif Troschke werden seit September von Nicole Lubetzky unterstützt, die hauptamtlich und in Vollzeit neu ins Team gekommen ist. Aber auch sonst gibt es einige Veränderungen.

Als Nachfolge für die Zivildienst- und Bundesfreiwilligendienstleistenden wurden zwei Jugendpflegeassistenzstellen geschaffen: Neben Frank Funke ist Stephanie Busche seit zwei Wochen in Teilzeit neu dabei und hilft zum Beispiel im Büro und bei Veranstaltungen mit. Als Honorarkraft kümmert sich Lukas Thierau bereits seit einem Jahr um den Jugendtreff in Völksen. Hinzu kommen etwa zehn bis 15 ehrenamtliche Jugendleiter, zählt Kahle auf.

Neue Aufgaben für Mitarbeiter

Die Mitarbeiter werden außerdem zum Teil neue Aufgaben übernehmen: Lubetzky ist etwa vor allem für Netzwerkarbeit zwischen Vereinen und Verbänden im Springer Stadtgebiet zuständig. „Allerdings ist es für mich gerade noch schwer, den Kontakt herzustellen, ich plane aber ein Treffen, um alle Vereine und Verbände, die mit Jugendarbeit zu tun haben, an einen Tisch zu holen“, kündigt Lubetzky an. Die 39-Jährige, die vorher im Landkreis Hameln-Pyrmont gearbeitet hat, plant außerdem einen „Only-Girls-Tag“: Ab dem 13. Januar soll es einen zusätzlichen Öffnungstag nur für Mädchen von 15.30 bis 17.30 Uhr geben. „Wir haben festgestellt, dass die Mädchen manchmal etwas untergehen, und wollten daher mehr für sie anbieten.“

Jugendtrail: Jugendliche sollen mitreden dürfen

Ohnehin sei das Jugendzentrum in Springe gut nachgefragt: „Mit derzeit drei Öffnungstagen sind wir für Springe an der untersten Grenze“, sagt Troschke, der sich durchaus vorstellen kann, das Angebot in der Kernstadt auszuweiten. „Die Kinder suchen gezielt den Kontakt zu uns, es ist heute eine viel engere Zusammenarbeit mit den Jugendlichen geworden.“ Und dann kommen auch noch die Planungen für den Jugendtrail in Springe hinzu – ebenfalls ein Projekt der Jugendpflege. Und auch dieses Projekt nehme Zeit und Personal in Anspruch. Weil bei den Planungen ausdrücklich die Jugendlichen miteinbezogen werden sollen, planen die Jugendpfleger, eine Sprechstunde anzubieten. Jeden Dienstag um 16 Uhr wollen sie die Interessierten auf den aktuellen Stand der Dinge bringen.

Große Nachfrage auch in Völksen und Bennigsen

Auch in Bennigsen und Völksen sei die Nachfrage hoch. „Unsere Häuser sind voll“, sagt Lienhard. In allen drei Einrichtungen sind außerdem Aktionen in der Vorweihnachtszeit geplant: In Völksen können am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr Kerzen gezogen und verziert werden. Am 17. Dezember können Kinder mit Leder basteln.

Im Eldagser Jugendzentrum bleiben die Lichter aber weiterhin aus: Seit fast zwei Jahren ist das Elcatraz am Marktplatz bereits geschlossen. Denn auch wenn der Personalmangel nun behoben ist, bleibe die ungünstige räumliche Situation bestehen, denn das Gebäude müsste vor einer Wiedereröffnung umfangreich saniert werden. Laut Kahle laufen derzeit keine Gespräche mehr. Die Stadt selbst ist lediglich Mieter der Räume in Eldagsen.

Von Saskia Helmbrecht