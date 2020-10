Eldagsen

Die Stadt selbst hat das Gebäude in Eldagsen nur angemietet. Klostermann schätzt, mindestens 100 000 Euro für eine umfassende Sanierung investieren zu müssen – für Räume, die der Stadt nicht einmal gehören. Bereits seit Jahren gab es immer mal wieder Gespräche zwischen der Verwaltung und dem Vermieter, immerhin hat die Stadt einen laufenden Mietvertrag für das Haus. Doch eine Wiedereröffnung des Jugendzentrums ist nicht in Sicht.

Gerätehaus als neuer Standort?

Klostermann hofft daher, bei den anstehenden Bauprojekten im Ort ein mögliches Jugendzentrum mitzudenken. Zum Beispiel werde in ein paar Jahren das jetzige Feuerwehrgerätehaus leerstehen, wenn die Ehrenamtlichen in den Neubau ziehen. Außerdem plant Investor Stefan Rehse den Abriss des Gebäudes an der Langen Straße 65 gegenüber der Kirche und den Bau eines neues Wohn- und Geschäftsquartiers an der Straße und dahinter – samt Ladenlokalen, aber auch mit barrierefreien Bungalows. „Vielleicht ergeben sich durch diese Projekte neue Möglichkeiten; auf jeden Fall sollte man diese bei Überlegungen mitdenken“, sagt Klostermann.

Anzeige

Gebäude wird noch genutzt

Auch wenn sich die städtische Jugendpflege aus den Räumen zurückgezogen hat, werden sie dennoch genutzt. Unter anderem wird in dem Haus Deutschunterricht für Flüchtlinge angeboten. Unter anderem ist auch das Spielmannskorps in der Einrichtung. Die Marktbeschicker nutzen zudem die Toiletten. Der Ortsrat Eldagsen/Mittelrode will im Elcatraz sogar eine Sitzung am 5. November abhalten, weil die ehemalige Verwaltungsaußenstelle zu klein ist, um die Mindestabstände vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie einhalten zu können. Der Ortsrat hatte sich immer wieder für den Erhalt des Jugendzentrums starkgemacht und das Thema immer wieder aufgegriffen. Bislang aber ohne konkretes Ergebnis.

Von Saskia Helmbrecht