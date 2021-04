Springe

„Die Lage ist für kleinere Unternehmen katastrophal“, sagt Rahlmeyer. Seit dem „Lockdown light“ am 2. November ist das Yogastudio nun wieder seit Monaten geschlossen. „Das ist für uns der längste Schließungszeitraum.“ Niemand habe vor mehr als einem Jahr damit gerechnet, dass die Krise so lange andauern wird, sagt Rahlmeyer. Auch wenn es im Sommer einige Lockerungen gab, durfte das Studio aufgrund der strengen Hygieneauflagen nie voll ausgelastet sein.

Das Problem: Weil die beiden Inhaberinnen erst im vergangenen Jahr an den Start gegangen sind, können sie auf einige staatliche Hilfen gar nicht zurückgreifen. Denn zwei der finanziellen Hilfspakete werden auf Basis der Vorjahresumsätze errechnet – also, als es die Yogastube in Springe noch gar nicht gab. Lediglich über die sogenannten Novemberhilfen haben die beiden Geld bekommen. „Wir müssen dennoch viel aus eigener Tasche bezahlen, weil wir keine Zeit hatten, uns so in Springe zu etablieren und mit so vielen Mitgliedern schon durch die Krise zu kommen.“ Aufgeben werden die beiden nicht: „Wir sind froh, trotz Lockdown noch zu stehen und versuchen, den Kopf über Wasser zu halten, auch wenn es ein Kampf ist.“

Angebot an Krisenzeit angepasst

Statt Unterricht vor Ort bieten Rahlmeyer und Petermann Onlinekurse an – und haben die Modelle für Mitgliedschaften angepasst, sodass Interessierte auch nur einzelne Stunden bezahlen können und nicht direkt in Corona-Zeiten einen Jahresvertrag abschließen müssen. Speziell für Springer im Homeoffice wurden auch neue Rückenkurse auf die Beine gestellt, um auf die aktuelle Situation zu reagieren.

Rund 70 Mitglieder sind derzeit in dem Studio. Einige wenige hätten wegen Corona ihre Verträge gekündigt. „Aber viele sind uns treu geblieben.“ Weil sowohl Rahlmeyer als auch Petermann gerade erst ein Kind bekommen haben, haben sie zusätzlich drei Yogalehrerinnen eingestellt.

Bereut hätten sie den Schritt in die Selbstständigkeit nie. „Wir haben uns eher Sorgen gemacht, aber mit der Eröffnung einer Yogastube haben wir uns beide einen Traum erfüllt.“ Sie hoffen nun, dass im Sommer wieder ein Livetraining möglich sein wird. Denn die Online-Angebote könnten die persönlichen Begegnungen nicht ersetzen. „Und ich glaube, dass der Bedarf da ist und wir rechnen schon mit einem gewissen Zulauf; darauf hoffen wir jedenfalls und sind daher guter Dinge“, sagt Rahlmeyer.

